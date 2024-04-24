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藍召集協商凍漲電價案 台電：電價調整依法行政

中央社／ 台北24日電
台電示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台電示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

國民黨立法院黨團今天針對凍漲電價提案召集協商，台電表示，國內電價由電價費率審議會進行討論及決議調幅及方案，相關機制皆依循法規及程序進行，盼各界共同支持台電的穩定經營以維護全民利益。

立法院會在3月29日處理國民黨團、民眾黨團建請立法院決議停止調漲電價案，兩項提案雖逕付二讀，但兩案均交付黨團協商，進入協商冷凍期1個月。台電依據電業法由電價費率審議會通過決議，新電價於4月1日如期上路。

國民黨團依議事程序於今天召集黨團協商，台電發布新聞稿指出，立法院2015年1月20日決議通過電價費率計算公式修訂，並設置「電價費率審議會」，2017年1月26日修正電業法及於同年訂定子法「公用售電業電價費率計算公式」，即是延續2015年立法院電價公式及審議會機制將其入法。

台電表示，依前述修訂後電業法第49條及其子法，已明定電價費率檢討調整機制，主管機關據此召開電價費率審議會，一年檢討兩次電價，並依節能減碳、照顧民生等原則訂定費率，因此，辦理電價審議事宜實屬依法行政。

台電指出，俄烏戰爭造成國際燃料價格飆漲，台電燃料成本已連續兩年高達6000億元以上，與俄烏戰爭前約3000億元的燃料支出相比，翻倍大增。因應此波漲勢，許多國家皆大漲電價，其中核電占比較高的國家，如法國及韓國，其2020至2023年間工業電價累積調幅已分別高達160%與87%。

相較之下，國內電價調整相對和緩，實已達兼顧照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力的目標，並以民生用電採較低調幅、產業用電依經營狀況及用電量採不同調幅方式，細緻化進行各類用戶電價調整。

台電表示，身為國營事業，肩負減緩通膨的政策任務，近年電價未隨燃料價格足額調漲致產生鉅額虧損，若電價不調整，恐進一步加劇虧損狀況。考量電業永續經營，且電價調整程序已依照立法院2015年決議及電業法第49條辦理，盼各界可以尊重電價費率審議會的專業判斷，依法所作出電價調整決議。

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