財政部：台韓日美對陸港出口「助力」轉「阻力」

財政部24日發表台韓日美對陸港貿易概況報告，以美中貿易戰為界，近5年對陸港出口由助力轉為阻力，影響所及，去年台、韓對陸港出口依存度各為35.2%、23.7%，為21年來新低，日本22.1%，為15年新低，美國8.7%也是近年較低水準。

針對陸港貿易方面，財政部表示，隨美中貿易衝突、疫情及地緣政治風險等引發全球供應鏈重組，加上中國大陸經濟放緩，台、韓、日由陸港驅動出口成長模式遭遇瓶頸，去年對陸港出口依存度降至15到21年低點，連同美國在內，四經濟體近五年對陸港外銷表現均不及同期間總出口。

以產業來看，財政部分析，2013年迄今10年間，台、韓、日均以面板受創較重，南韓、日本更因主力產品積體電路、汽車零附件外銷反轉走跌，對陸港出口各減13.6%、4.7%，台灣與美國分別在積體電路、能源產品輸出帶動下，增21.5%、7%。

財政部認為，近來美國對中國大陸戰略從「脫鉤」到「去風險」，從陸港進口已有劇烈變化，規模值由2013到2018年增2成轉為2018到2023年減2成，去年占比降至14%的19年新低。

至於台、韓近10年自陸港進口分別擴增6成、7成，都是積體電路推升，日本因服飾及鞋類進口萎縮，小減4%，三者自陸港輸入比重都逾2成。而隨中國大陸外貿結構轉向科技屬性的「新三樣（電動車、鋰電池、太陽能）」，四經濟體自陸港進口蓄電池倍增，尤以美、韓為最。

出、進口相抵後，台、韓對陸港享有出超，惟南韓近年呈縮減之勢，日、美因對陸港手機、電腦等產品倚賴較深，各年多呈入超。當前世界經濟朝向以美、中為首的供應鏈分化、區域化與在地化發展，對台、韓、日、美與陸港貿易連結之影響持續在演變中。

財政部還點出，台灣因政治特殊處境，且面對中國大陸透過經貿作為進行干擾企圖，未來仍須密切注意並積極因應，以降低可能衍生的負面衝擊。

至於經貿情勢方面，財政部分析，高利率滯後效應與財政支持措施收回，持續對經濟活動構成壓力，且隨中東衝突擴大，恐重新升高通膨與推遲降息預測，加上中國大陸經濟疲軟、地緣政治角力與科技競爭牽制，全球景氣雖好轉，但進程偏緩且存在分歧現象。

國內方面，AI、高效能運算等新興應用帶動相關產品供應鏈出貨動能，第1季製造業生產已見止穩向上，出口亦連續2季成長；另隨股市交易活絡，旅遊熱潮及外食、購物等消費意願不墜，推升零售及餐飲營業額雙創同期新高，就業情勢也穩定，國內經濟可望呈現內外齊揚穩健格局。

財政部還說，近期台股熱絡、景氣回溫、不動產市場漸復甦，升息與股利發放基期差異帶動營業稅及綜所稅成長，首季全國稅收年增1成5。展望未來，去年上市櫃公司獲利、股利發放年減皆逾1成，不利所得稅表現；另營所稅CFC課稅制度及台版晶片法案施行、綜所稅調高基本生活費額度及免辦暫繳稅款入帳等影響仍待觀察，預期隨第2季主要稅目入帳後，全年稅收情勢將轉明朗。

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