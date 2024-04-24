能源、資源與工業產業趨勢報告 勤業眾信：注意四要點

勤業眾信聯合會計師事務所24日發布《2024能源、資源與工業產業趨勢展望系列報告》並指出，勤業眾信建議，企業應以數位科技與AI持續帶動產業轉型；運用科技優化營運模式，積極落實能源轉型，加速去碳步伐並提升能源韌性。

從生產面著手，利用數位科技加速製造業升級，提升供應鏈韌性與透明度

勤業眾信聯合會計師事務所能源資源與工業產業暨工業產品與營建負責人溫紹群表示，數位科技的發展改變了產業競爭規則，亦改寫了工作模式。《Deloitte Global 2024 Manufacturing Industry Outlook》指出，高達86%的製造業高階管理者認為，智慧工廠將成為製造業者於未來保持競爭力、永續經營之關鍵，其中生成式AI與元宇宙的導入，更是不可或缺。

報告中也指出，已有高達76%之受訪者已開始使用數位科技，致力提升供應鏈韌性與透明度。透過新興科技加速產業升級，為製造業轉型建構嶄新契機。

綠氫，將成為實現下一階段能源永續發展之關鍵

勤業眾信聯合會計師事務所電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞指出，目前台灣加入RE100的企業共31家，營業額合計超過5.8兆新台幣，且其中包含許多半導體大廠如台積電（2330）、聯電，綠電發展日益備受矚目，其中氫能，尤其是「綠氫」，為一種淨零排放的能源形式，國際趨勢顯示綠氫是下一階段實現永續發展目標的關鍵能源。

根據《Deloitte Global 2024 Power and Utilities Industry Outlook》調查指出，生成式AI能協助電力業者面對產業困境，透過人工智慧進行電力使用的分析與預測，進而協助優化電力分配與管理，提升營運效率。

能源與化學的下一投資重點：電動車、再生能源與儲能設備

勤業眾信聯合會計師事務所能源與化學產業負責人莊碧玉指出，全球原油價格持續上漲，再加上永續倡議等趨勢，包括歐盟碳邊境調整機制試行，與美國參議院所提出的清潔競爭法案擬於2024年上路，全球能源產業進入轉型關鍵轉捩點，也連帶影響化工產業發展。

根據Deloitte Global研究指出，2023年全球2.8兆美元投入於能源產業，其中有超過六成投資於電動車、再生能源與儲能設備，以上項目的關鍵原料，皆與化工產業密切相關，建議化工業者根據整體產業需求，對焦發展目標，開創新商機。

此外，在開拓市場與產品時，數據與科技的應用也是產業升級的關鍵。透過數據蒐集與分析，有利於業者掌握現況並進行預測，以開創新興解決方案及價值創造，並提升透明度，建立韌性與信任。

區域戰爭導致金價飆高，科技將有助穩定成本

勤業眾信聯合會計師事務所礦業與金屬產業負責人許瑞軒指出，不論是加速永續發展、加快數位化進程，種種都與金屬與礦產原物料密切相關。作為全球產業的關鍵原物料，提升營運效率、迎合市場發展需求，為金屬礦業業者於市場中搶得先機，持續成長的關鍵。

根據《Deloitte Global Tracking the Trend 2024》報告指出，透過數據的蒐集，並搭配生成式AI的使用，有助於金屬與礦業產業減少30%以上的浪費與成本，並提升資源與能源效率，加快創新步伐。此外，透過規劃人才培育計畫，提供職涯訓練，並培養企業多元、平等、共榮文化，皆有助企業延攬人才。

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