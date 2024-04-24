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工信集團總裁潘俊榮 接任工總理事長
工總下午在台北國際會議中心舉行第13屆第1次會員代表大會，進行新任理事長、副理事長及理監事改選，工信集團總裁潘俊榮獲選為新任理事長，原理事長苗豐強卸任。
潘俊榮表示，兩岸人民多交流，時間一到情感就更深，不是用武力、政治解決，要創造兩岸都是贏家，也希望政府在電力方面要有所準備，提供更穩定的電力與水力供應。
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