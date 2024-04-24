經濟部攜手友達等重量級廠商 展出23項前瞻顯示技術

經濟部產業技術司24日在2024 Touch Taiwan顯示科技主題館上，一口氣展出與友達（2409）、達運（6120）等重量級廠商共同打造23項創新顯示技術。

同時也展出結合mini-LED顯示器、藝術創作和內容製作廠商所製作臺灣最大375吋曲面互動顯示器「祈福許願樹」，能提供民眾科技許願互動、即時上傳文字與照片，更促成一對新人在樹下浪漫求婚成功，產業技術司將其真人真事改編成微電影，並於開展當日播放，吸引現場人潮駐足觀看，為顯示器科技拓展創新應用，與產業共創未來顯示娛樂的全新體驗。

經濟部產業技術司副司長周崇斌指出，2023 年全球顯示器產業規模已達 1,081 億美元，以手機、電視、電腦面板為三大主力應用，潛在的智慧顯示應用商機在 2027 年將達到 1,700 億美元，其中車用面板等新興應用的成長態勢突出，因此，臺灣面板廠紛紛轉型升級、跳脫傳統商業模式。產業技術司作為引領臺灣產業前進的推手，持續以科專計畫投入法人在顯示領域的研發資源已超過50億，衍生的研發成果超過120項，並帶動的研發投資超過130億，估影響未來2,100億元的產值。

工研院電子與光電系統研究所副所長李正中表示，工研院在產業技術司補助下，在本次顯示科技主題館上，發表全球首創的先進投影技術「高清晰透明投影窗屏」，以光學微結構技術，使透明顯示器透光率超過83％、投影光利用率達到21％，達到高透明、高亮度與高清晰度，與玻璃窗結合，除了可觀賽、觀展外，更可在窗屏上同步獲取多元資訊。而隨著自動駕駛等智慧移動的趨勢持續發展，2027年全球車用抬頭顯示器市場規模將達265億美元，更是各大面板廠商積極開闢的新戰場，工研院與友達共同整合推出「車載透明全景顯示系統」，行車資訊呈現在雙A柱之間的前檔玻璃上，提供全景視野資訊，背景透明度超過75%，資訊亮度超過1,000 nits，可清晰顯示車況、導航、交通狀況、駕駛生理狀況等多種資訊。工研院以深厚的顯示科技研發能量，驅動臺灣顯示器產業轉型再升級。

臺灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長、暨友達光電執行長柯富仁表示，擺脫2023年產業谷底，預期2024年面板景氣將漸漸回溫，不僅消費性的手機、NB、TV、顯示器等面板需求復甦，AI PC、車用顯示器更是重要成長動能，根據研調機構數據顯示，2027年全球車用HUD市場規模將達265億美元，複合年增長率17.3%，瞄準汽車是未來人們下一個移動生活或辦公的空間。

有鑑於此，臺灣產業需跳脫以往規模競爭模式，友達近年推動雙軸轉型，深化垂直場域發展，本次於經濟部顯示科技成果展上，也展示出友達與工研院攜手在車用與智慧顯示器打造多元發展應用，盼透過產官學提供國內產業以顯示器為核心的整合解決方案。

產業技術司拓展顯示科技及跨領域別的產業合作，攜手友達等重量級廠商，發表創新技術，包括：清晰度超越日、韓大廠的「高清晰透明投影窗屏」以及克服戶外光干擾的高亮度「車載透明全景顯示系統」。

結合國內LED顯示器、藝術創作和內容製作廠商，在多元智慧育樂部分，展出臺灣最大的曲面互動顯示器「祈福許願樹」，更促成一對新人在樹下求婚成功，展覽中也播映真人真事改編的浪漫愛情微電影。未來技術司在前瞻技術開發上將更關注跨界應用，如藝術、文化、娛樂等領域，攜手產業共譜臺灣顯示器新商機。 經濟部產業技術司24日在經濟部顯示科技主題館上，展出23項創新顯示技術，副總統賴清德特別蒞臨參觀，對於臺灣自主研發的尖端顯示科技給予正面肯定。左起為：群創光電總經理楊柱祥、友達光電董事長彭双浪、工研院電光系統所副所長李正中、副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、臺灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長柯富仁、經濟部次長林全能、經濟部產業技術司副司長周崇斌。

圖/工研院提供 副總統賴清德蒞臨參觀「經濟部顯示科技主題館」，對於「直覺式駕駛安全輔助系統」十分好奇，特別彎下身觀看擋風玻璃上的投影畫面，對於這套技術可以提供全景互動資訊，又能即時監測駕駛者生理資訊，及時示警，提高行車安全表達肯定。圖/工研院提供 在經濟部顯示科技主題館上，經濟部產業技術司攜手友達光電、達運精密等重量級廠商，展現顯示器科技創新應用。左起為：精金科技協理張振成、成輝光電總經理郭福田、臺灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長柯富仁、經濟部產業技術司副司長周崇斌、達運精密董事長蔡國新、友達光電資深副總洪泓杰、工研院電光系統所副所長李正中。圖/工研院提供

商品推薦