證交所攜手碳交所、成功大學談淨零轉型

臺灣證券交易所攜手臺灣碳權交易所及國立成功大學共同舉辦「淨零轉型大未來，企業如何面對」論壇，4月19日邀集國內產學專家於成大開講，剖析淨零碳排發展趨勢以及衍生的循環經濟商機，吸引超過200位企業人士與青年學子參加，回響十分熱烈。

這次淨零碳排論壇為證交所攜手碳交所與成大合作的首部曲，證交所代表致詞時表示，為協助企業邁向淨零轉型，證交所做為資本市場重要平台，配合主管機關永續發展推動政策，整合證券周邊單位、上市公司、投資人、中介機構、其他市場參與者及學術機構/NGO等利害關係人，共同建構ESG永續生態系，提供企業更積極的淨零治理策略，並透過建置整合性ESG資訊平台、推動ESG評鑑、促進多元化ESG商品發展、協助企業進行碳盤查及揭露、人才培育及建置碳權交易平台等八大具體行動措施，助力企業減碳，促進相關人才發展，帶動綠色循環經濟及落實永續發展。

成大產學創新總中心主任黃良銘致詞時提及，舉辦相關淨零論壇及課程希望能為企業在淨零碳排領域提供服務與協助。黃主任表示，現今淨零碳排不僅是顯學，也是全民新生活運動。基本上淨零碳排可以分成四個階段，包含碳盤查、節能減碳診斷、導入先進科技、以及投入研發尚未成熟但具潛力之未來科技。目前已有不少機構進行第一階段碳盤查，然而能提供訂定減量目標及執行減量策略等後續階段之服務平台並不多，成大匯集深厚的技術量能，必能為企業淨零轉型善盡一份心力。

證交所表示，下半年將會推出第二場論壇，規劃以「淨零關鍵科技」為主軸，邀請產、學、研界重量級講師同場開講，以各自經驗交流淨零關鍵科技，共同啟動創新科技的應用時代。此外，將開設為期十日的課程，分為國際標準規範與溫室氣體管理、淨零科技與減碳設計兩大類，共計七門課程，期能厚實臺灣淨零碳排人才。

這次宣導影片將置放於「證交所 WebPro3.0 影音傳播網_公司治理宣導」專區及「ESGInfoHub永續課程」專頁，提供更多企業先進瀏覽觀看，擴大教育資源及永續知識普及化。

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