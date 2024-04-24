聯準會現階段彷彿「喝咖啡」？ 債券經理人：投資人要重視1件事

美國聯準會降息一延再延，聯邦優勢策略全球債券組合基金經理人余政民推測，今年降息時程可能延後，建議投資人重視「股債配置」的問題。

在聯準會的政策調整與經濟指標方面，余政民分析，聯準會降息時點可能在今年第4季或明年。聯準會主要的使命在於維持就業市場、幣值、物價等穩定，主因美國經濟表現強勁，除了就業市場外，美國個人消費支出物價指數（PCE）、生產者物價指數（PPI）等相關指數並未像先前回落快速，導致聯準會官員頻頻改口，利率可能將維持一段時間，他推估，通膨可能已經偏離先前的高檔許多，因此影響聯準會不太可能在短期內降息。

余政民形容，聯準會現階段彷彿「喝咖啡階段」，若股市是經濟櫥窗，過去美國經濟是真的非常好，股市更是屢創新高，而聯準會則在市場上口頭告知不樂見通膨再高，因此站在壓抑景氣的立場，目標使市場熱度降溫。他認為，聯準會的政策是中規中矩，若經濟目標沒有達到，不會想改變策略。

反觀在全球債券投資方向上，他分析，這陣子以來投資去向比較看重債市，由於股債的商品特性不同，過去幾年股市漲多，債市則較為冷門。回顧約一個月左右的市場變化，股市有點「鈍化」，並非回檔或回跌，而是有「漲不動」的情況。

在投資建議上，余政民認為，每個投資人應該要正視「股債配置」的問題，過去幾年部分投資人看不上眼的股債配置，在未來三至四年，尤其是今年開始做規畫配置會更好，今年四月以來股市的創高現在已經不復見，部分股價跌勢的原因並非公司賠錢，而是把本益比調低，目標價也同時被調整，同時風險在於企業營運資金動能不足，就會影響到企業的資本支出，因此建議投資人要正視在股市衝勁較小的時候，可多少配置一些債券。

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