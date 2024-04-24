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台債券 ETF 規模站穩亞太區第一、世界第七 投資債券觀察1數據變化

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台灣債券ETF規模目前站穩亞太區第一名。（本報系資料庫）
台灣債券ETF規模目前站穩亞太區第一名。（本報系資料庫）

台灣債券ETF規模目前站穩亞太區第一名、世界第七名，至於債券投資上，櫃買中心債券部副理黃仁宏表示，投資債券的時間點，仍需觀察「美國債券未來利率是否將再調升」，台灣債券則因第1季經歷央行升息，故台債市場相對保守。

櫃買中心24日舉行每月例行記者會，在國際債券發行量方面，截至113年4月23日止，共計發行49檔，其中47檔為美元計價，1檔為南非幣計價，1檔為人民幣計價，發行總金額45.17億美元，較去年同期增加83.2%。

另外，上櫃債券ETF共計82檔，總資產規模達2兆3,494.7億元，總成交金額達9,218.3億元，目前台灣債券ETF規模站穩亞太區第一名、世界第七名。

至於今年是否將從世界第七名上升至第六名？黃仁宏表示，雖然目前債券ETF規模成長快速，但目前距離第六名仍有很大的距離，今年若提升進到第六名的機會較低。

針對債券投資上，黃仁宏指出，目前美國10年期公債殖利率已經來到4.6附近的水準，確實回到過去十幾年前的高利率水準，至於現在是否為投資時點？黃仁宏認為，仍要觀察未來利率是否會有再調升的機會，主因在於先前市場普遍預期聯準會今年六月將要降息，但目前美國經濟韌性比預期來得高，因此市場認定六月不會降息外，也由今年降息預期三次降為一次，甚至不排除升息。

另外，黃仁宏補充，在台灣債券方面，目前沒有特別成長的狀況出現，主因台灣利率走勢與美國不同，差別在於美國利率到高點後，已經維持一段長時間，反觀台灣央行在今年第1季宣布升息半碼，台債價格今年來持續下降，故台債整體市場仍相對保守，交易量也沒有明顯提升。

債券ETF 美國經濟

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