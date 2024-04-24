快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

工總會員大會 潘俊榮：盼政府能源供應做好準備

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工信集團總裁潘俊榮。本報資料照片
工信集團總裁潘俊榮。本報資料照片

工總今舉行會員大會，改選理監事，原理事長苗豐強將卸任，預計由原監事會召集人、工信集團總裁潘俊榮擔任新任理事長。對於政府的建言，潘俊榮會前受訪時表示，希望政府在能源供應上，一定要做充分的準備。

兩岸政策上，希望企業與大陸有好互動、相互交流，營造兩岸更好的未來，共產黨也是有文化的共產黨，有一定的情義，台灣與共產黨沒有仇恨，不致於要動武，兩岸企業要走在一起，台灣大門打開歡迎大陸同胞來旅遊。

潘俊榮表示，兩岸人民多交流，時間一到情感就更深，不是用武力、政治解決，要創造兩岸都是贏家，這是最好的選擇。

能源方面，潘俊榮則說，希望政府在電力方面要有所準備，提供更穩定的電力與水力供應，否則無法把企業留在台灣；工業界也會盡量用建議的方式與政府溝通，目前工總底下十大產業都有產業代表，整合產業的需求與政府坐下來談，大家都是為了台灣的經濟與未來，未來的領導人一定會有這樣的想法。

兩岸政策 共產黨

延伸閱讀

踢門闖會議要人！周星馳宣布新計畫：我嚇到縮了一縮

世界衛生大會5月27日開會 薛瑞元：尚未收到邀請

友通秀充電站解決方案

愛奇藝宣佈周星馳《食神》動畫化！導演為港漫《海虎》作者溫日良

相關新聞

危老都更緩慢 陳建仁：會繼續推動獎勵辦法

近期地震頻傳，內政部啟動紅黃單危樓巡檢，外界關心台灣老屋比例高，都更整合進度緩慢，對此，行政院長陳建仁24日表示，確實對...

排除重大事故停電時間竟大減5倍 立委痛批台電美化數字

台電總經理王耀庭上周六請辭，在本周一獲慰留，但同時開嗆「停電這個議題，換掉1千個我也沒辦法解決」，並強調停電事故次數已減...

傅崐萁喊重建條例應倍增至300億 陳建仁：尊重國會

國民黨立委傅崐萁提出403重建條例匡列150億已逕付二讀完成，目標爭取調整為3百億，對此，行政院長陳建仁24日表示，中央...

賴清德：顯示器產業去年產值全球第二 續聆聽業界意見

副總統賴清德20日上午出席「2024 Touch Taiwan系列展開幕暨頒獎典禮」，肯定台灣顯示器產業在2023年的出...

台債券 ETF 規模站穩亞太區第一、世界第七 投資債券觀察1數據變化

台灣債券ETF規模目前站穩亞太區第一名、世界第七名，至於債券投資上，櫃買中心債券部副理黃仁宏表示，投資債券的時間點，仍需...

工總會員大會 潘俊榮：盼政府能源供應做好準備

工總今舉行會員大會，改選理監事，原理事長苗豐強將卸任，預計由原監事會召集人、工信集團總裁潘俊榮擔任新任理事長。對於政府的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。