工總會員大會 潘俊榮：盼政府能源供應做好準備

工總今舉行會員大會，改選理監事，原理事長苗豐強將卸任，預計由原監事會召集人、工信集團總裁潘俊榮擔任新任理事長。對於政府的建言，潘俊榮會前受訪時表示，希望政府在能源供應上，一定要做充分的準備。

兩岸政策上，希望企業與大陸有好互動、相互交流，營造兩岸更好的未來，共產黨也是有文化的共產黨，有一定的情義，台灣與共產黨沒有仇恨，不致於要動武，兩岸企業要走在一起，台灣大門打開歡迎大陸同胞來旅遊。

潘俊榮表示，兩岸人民多交流，時間一到情感就更深，不是用武力、政治解決，要創造兩岸都是贏家，這是最好的選擇。

能源方面，潘俊榮則說，希望政府在電力方面要有所準備，提供更穩定的電力與水力供應，否則無法把企業留在台灣；工業界也會盡量用建議的方式與政府溝通，目前工總底下十大產業都有產業代表，整合產業的需求與政府坐下來談，大家都是為了台灣的經濟與未來，未來的領導人一定會有這樣的想法。