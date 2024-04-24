資安院將提供即時諮詢 專案服務風險較高的企業以強化資安韌性

為協助企業應對資安挑戰，數位部旗下資安院自今年1月1日起承接台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT），提供全年24小時不間斷的資安事件通報服務。資安院今日表示，未來將提供即時諮詢管道，並以專案方式服務風險較高的企業組織，協助企業強化資安韌性。

另外，資安院也將與民間組織鏈結合作，如與高科技聯盟、無店面零售商業同業公會、SEMI、CISO等民間組織，策略合作鏈結聯防，並擴大參與參與FIRST、APCERT等國際組織，促進國際間的資安聯防協作及資安情資即時分享，提升我國數位韌性。

資安院承接前行政院國家資通安全會報技術服務中心業務，推展公務機關資安駭侵防護及應變協處相關工作，已有20餘年經驗。資安院將這些技術能量與經驗將轉化為服務民間企業資安的資產，透過TWCERT運作，積極與民間企業分享與擴散，進一步提升資安防護水準。

資安院指出，現行法律規範並未要求民間企業主動通報資安事件，為促進資安意識、提升民間資安防護能力，推動資安聯防五大策略，這五大策略分別是「擴大推廣會員服務」、「提高主動通報誘因」、「結合行政指導擴展」、「強化公私鏈結聯防」以及「深化國際合作交流」。

資安院自去年2月成立一年多以來，扮演資安公私協力平台樞紐的角色，例如，與多間學校（如台灣大學、台北科技大學、陽明交通大學、逢甲大學、中興大學、中山大學等）簽署產學合作備忘錄，整合雙方資源，透過前瞻科技共同研發、實驗場域建置、資訊分享及人才交流及育成等措施，鍛造符合實戰需求的資安場域環境。再如，與國立台北科技大學合作開辦首屆「資安長高階領導班」，為企業資安長提供必要培訓。與Google.org合作推動「NICS台灣資安計畫」，結合前述學校資源共同合作，推動加強中小企業和非營利組織的資安能力。

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