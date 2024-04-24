資安院將提供即時諮詢 專案服務風險較高的企業以強化資安韌性
為協助企業應對資安挑戰，數位部旗下資安院自今年1月1日起承接台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT），提供全年24小時不間斷的資安事件通報服務。資安院今日表示，未來將提供即時諮詢管道，並以專案方式服務風險較高的企業組織，協助企業強化資安韌性。
另外，資安院也將與民間組織鏈結合作，如與高科技聯盟、無店面零售商業同業公會、SEMI、CISO等民間組織，策略合作鏈結聯防，並擴大參與參與FIRST、APCERT等國際組織，促進國際間的資安聯防協作及資安情資即時分享，提升我國數位韌性。
資安院承接前行政院國家資通安全會報技術服務中心業務，推展公務機關資安駭侵防護及應變協處相關工作，已有20餘年經驗。資安院將這些技術能量與經驗將轉化為服務民間企業資安的資產，透過TWCERT運作，積極與民間企業分享與擴散，進一步提升資安防護水準。
資安院指出，現行法律規範並未要求民間企業主動通報資安事件，為促進資安意識、提升民間資安防護能力，推動資安聯防五大策略，這五大策略分別是「擴大推廣會員服務」、「提高主動通報誘因」、「結合行政指導擴展」、「強化公私鏈結聯防」以及「深化國際合作交流」。
資安院自去年2月成立一年多以來，扮演資安公私協力平台樞紐的角色，例如，與多間學校（如台灣大學、台北科技大學、陽明交通大學、逢甲大學、中興大學、中山大學等）簽署產學合作備忘錄，整合雙方資源，透過前瞻科技共同研發、實驗場域建置、資訊分享及人才交流及育成等措施，鍛造符合實戰需求的資安場域環境。再如，與國立台北科技大學合作開辦首屆「資安長高階領導班」，為企業資安長提供必要培訓。與Google.org合作推動「NICS台灣資安計畫」，結合前述學校資源共同合作，推動加強中小企業和非營利組織的資安能力。
▪ 他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」
▪ 她上網問高雄預售屋推薦建案 網見職業歪樓羨喊「想辭職」
▪ 統帥27年樓都歪了 為何百年古蹟安然無恙？
▪ 房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低
▪ 北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言