傅崐萁喊重建條例應倍增至300億 陳建仁：尊重國會

國民黨立委傅崐萁提出403重建條例匡列150億已逕付二讀完成，目標爭取調整為3百億，對此，行政院長陳建仁24日表示，中央各部會都是被要求一定要以最快的時間提供這個公共建設最好的復原的方案，而且對於民間住宅的拆除重建，或者是對於產業的振興，也都會在第一時點上給予最好的幫助。

陳建仁今日出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會時被問及有關重建條例相關議題。

陳建仁表示，403地震的事件現在已經進入了復原重建的階段，對於復原重建的工作，已請副院長鄭文燦，還有政委張景森，還有政委吳澤成都在第一時點上就來進入花蓮，來協助花蓮做好相關的復原重建的工作，那目前這個復原重建的情形，中央跟地方一定會來密切地進行。

陳建仁也強調，中央各部會都是被要求一定要以最快的時間提供這個公共建設最好的復原的方案，而且對於民間住宅的拆除重建，或者是對於產業的振興，也都會在第一時點上給予最好的幫助。在這個部分，行政院已經開過相當多的會議，也會和地方政府來協商哪一些是最需要中央政府來幫忙的，一定會給予最充足的幫助；也希望民眾能夠得到最迅速而且最充足，然後最適時的幫助。

對於立法院通過相關的特別條例，陳建仁說，當然是一定會予以尊重，立法院本來對於行政院的預算就有審議、監督這樣的責任，但是要強調，實際上，行政院各部會已經加緊腳步來做相關的盤點，所以已經知道哪一個部會要做哪一些的工作。

陳建仁說，對於這個特別條例，不管是否通過，都希望能夠儘快地、即時地來提供民眾相關的這些資源。對於產業的振興這一個部分，也正在規劃過程當中，會提出最好的計畫，來使得花蓮的觀光也好，或者是其他的產業都能夠得到最好的幫忙，使這個產業能夠儘快地來振興起來。所以整體行政院都動員起來，會在最短的時間內提出最好的計畫和方案，也期待中央跟地方合作，使得我們全國各縣市都能夠在災後的重建復原部分，都能夠做得盡善盡美，讓大家能夠過一個安居樂業，而且幸福美滿的生活。

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