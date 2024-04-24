危老都更緩慢 陳建仁：會繼續推動獎勵辦法

近期地震頻傳，內政部啟動紅黃單危樓巡檢，外界關心台灣老屋比例高，都更整合進度緩慢，對此，行政院長陳建仁24日表示，確實對於都市危老的重建是刻不容緩的一個工作，內政部也成立國家住都中心，希望能夠努力來推動這個危老重建都更工作，未來再繼續來推動這個獎勵的辦法。

陳建仁今日出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會時被問及有關台灣老屋比例高，都更整合進度緩慢，該怎麼加速危老重建議題。

陳建仁說，台灣是一個地震頻仍的國家，確實對於都市危老的重建是刻不容緩的一個工作，因此行政院在2017年到2019年就已經修訂，或者是訂定了都更三法，希望能夠對於危老的都更計畫能夠順利來進行。

陳建仁說，目前已經有通過了4千多件的都更計畫；除此之外，中央政府也在內政部成立了國家住都中心，甚至台北市、新北市，還有桃園市也成立了住都中心，大家都希望能夠努力來推動這個危老重建都更工作，未來會再繼續來推動這個獎勵辦法，希望所有的地方政府大家一起努力，讓所有的危老都更重建的工作能夠加速地進行，讓大家能夠安安心心地住一個很好安全的房子，而且也能夠在生活上更加地平安舒適，而且讓大家生活更溫暖。

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