藍委要修法讓核三延役 王美花說要有社會共識

國民黨立委將提案修法，不設核電廠延役申請期限，經濟部長王美花今日表示，立法院對相關法規的討論有不同意見，法規是否修改及核後端怎麼處理，都需要有社會共識，經濟部應是確保各核能電廠的安全運轉。

立法院經濟委員會24日審查工廠管理輔導法修正草案，王美花針對修正案提出口頭報告並備詢，會前受訪時針對核電廠延役議題做以上回應。

2018年通過以核養綠公投，但當時行政院以核一核二核三都已錯過申請延役期限，因此不可能延役，現在國民黨立委打算提案修法，讓核電廠申請延役改以實質安全與否來認定，而非以時效來認定。

國民黨立委張嘉郡質詢指出，華盛頓智庫全球台灣研究中心分析，因為半導體的發展，台灣是亞洲人均耗電最高的地區，但台灣的電力供應顯然並沒有 跟上腳步，現在連反核最力的德國也開始要討論重啟核電，經濟部對核三延役的答案為何？

王美花表示，核電要延役要有科學討論、核能安全，以及相關規定核電運轉40年就是要停止，還有核後端核廢的處理，需要有社會共識，也需要有專業為討論。

張嘉郡指出，反核多年的和碩聯合科技董事長童子賢也改變想法了，認為地球暖化才是公敵，核能不是，希望民進黨也能超越政治考量，民進黨2016年反萊豬，2020年開放萊豬進口；2015年反福島食品，2022年也開放福島食品進口；2005年不分區立委蔡英文說台灣必須靠電能帶動經濟，核四一定要興建，結果2011年民進黨蔡英文主席又重提非核家園，這樣看來應該是有討論空間的。

王美花說，包括日本的食品跟萊豬，都是用科學的依據 國際的標準來做，相關能源的部分則尊重大家的意見，尊重立法院有很多的討論。

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