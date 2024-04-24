AI 推升美資通股獲利 台廠同步受惠

在AI領軍之下，今年來科技族群表現突出，儘管近期在中東地緣政治紛擾、通膨數據頑強令降息時間遞延，以及部分投資者選擇獲利了結等因素影響下，表現拉回，其中美國科技股仍是全球AI科技領頭羊，成長動能看好，而台灣科技股則是在全球科技供應鏈中扮演重要技術樞紐的角色，受惠程度亦高，建議投資人不妨透過相關基金或ETF來參與行情。

市場法人表示，在景氣修復態勢未變，加上AI科技創新持續，相關應用與商機拓展仍有助支持科技企業營運與股價表現，短期回檔修正不失為逢低建立中長期部位之機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，AI發展正驅動新一波的工業革命，領頭的美國相關科技巨頭的整體獲利動能也獲得上修，尤以資訊科技、通訊服務等產業最積極發展與導入AI，也認為AI可望為企業創造更多營收，大廠也相繼加大投資AI科技的力度，市場預估未來AI市值將上看1.8兆美元，在龐大的需求支撐之下，不僅有利於美國AI科技股表現，衍生而出的資料中心建設與電力概念股亦有望受惠，表現也值得留意。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益指出，近期而言，雖然受到市場對於聯準會降息時間點預期調整、中東地緣政治衝突再起等因素影響而使得台股表現回檔，不過整體來看，在AI持續領航科技發展、訂單回補庫存等效益持續發酵下，台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持，值得一提的是，台灣在晶圓代工、IC設計、封測、電子代工等領域都擁有全球指標性甚至是龍頭代表企業，這些也都是全球AI趨勢發展下的重要關鍵技術與服務，也使得AI浪潮下，台灣科技企業同度受惠，對獲利成長性與股息配發能力亦有所助益，建議投資人不妨透過精選獲利能力與股息派發能力佳的優質科技高息股所組成的台股科技高息ETF來掌握行情。

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