加碼抽大獎 集保 eNotice 用戶突破50萬人

臺灣集中保管結算所股務事務電子通知平台(eNotice平台)擴大服務範疇，除了已將上市、上櫃、興櫃及公開發行公司配股配息通知電子化外，並於今(2024)年3月15日起納入ETF收益分配通知，投資人可採用電子方式，接收ETF配息明細資訊。

在數位化時代來臨以及國內ETF熱潮的推波助瀾下，國人同意採用電子通知之投資人已正式突破50萬人，寫下eNotice平台新里程碑。eNotice服務不僅可讓投資人即時掌握配息資訊，保護個人隱私不外洩，更能協助發行人達到節能減碳的效益，實踐ESG精神，服務上線後市場佳評如潮。截至4月19日止，已有1,116家公司與16家投信簽約使用eNotice平台。

因應ETF eNotice上線，集保結算所於3月15日至6月30日期間舉辦相關抽獎活動，邀請投資人共襄盛舉。為慶祝eNotice服務達到50萬人目標，集保結算所將抽出「e呼百應」加碼大獎五名，中獎人可獲得一萬元郵政禮券；同時「e同加入」獎及「e路相挺」獎也將持續抽出新舊用戶贈送超商禮券。尚未使用eNotice服務的投資人，可儘速利用「股東e服務」網站或手機下載集保e手掌握App或證券商下單App，點選「股東e服務」連結並申請同意eNotice服務，就有中獎機會!

目前「股東e服務」除提供eNotice服務外，亦整合電子投票(eVoting)、股東會視訊會議(eMeeting)等便捷的股務數位服務。集保結算所總經理陳德鄉提醒，因應股東會旺季來臨，今年有109家公司召開視訊輔助股東會，建議投資人可多利用eVoting及eMeeting服務參與股東會，實踐股東行動主義。此外，投資人申請使用eNotice服務，亦可減少碳足跡並推動永續發展，一舉數得。股東e服務網址

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