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AI 需求強勁 電力景氣燈號...連四綠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台灣綜合研究院昨（23）日發布3月電力景氣燈號，連四月亮出呈穩定的綠燈。 聯合報系資料照
台灣綜合研究院昨（23）日發布3月電力景氣燈號，連四月亮出呈穩定的綠燈。 聯合報系資料照

台灣綜合研究院昨（23）日發布3月電力景氣燈號，連四月亮出呈穩定的綠燈，AI需求強勁帶動產業高壓用電成長，但海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）優惠關稅取消及全球需求疲弱衝擊傳統產業，抑低全國產業用電成長。

台綜院分析，去年底至今，經濟成長穩步回溫，但民間消費成長力道明顯趨緩，內需消費減弱，而半導體與消費性電子復甦不如預期，車用市場衰退，且ECFA早收清單衝擊石化、塑橡膠業外銷訂單等因素，均削弱經濟成長。

台綜院發布3月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.07%。台綜院表示，受惠於AI等新興應用需求續強，惟部分傳統產業前景走弱，外銷訂單遭受砍單，生產動能大幅滑落，抵銷全國產業用電成長表現，整體產業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。

半導體產業備受關注，台綜院說明，高效能運算與AI應用仍強勁，尤其3奈米和5奈米成長急速，使得3月半導體業用電量較去年同期成長5%，電力景氣燈號續呈穩定綠燈，半導體業景氣呈溫和復甦走勢。

此外，化學材料業、塑橡膠製品業等傳產，受到中國大陸取消部分ECFA貨品關稅優惠之衝擊，國際市場需求低迷影，3月用電較去年同期下跌，電力景氣燈號接續呈衰退的藍燈。

台綜院指出，民間消費動能逐步消弱回復常態，不再扮演推升經濟成長主要動能，環顧國際經濟不確定性，以及政治地緣風險高，恐抑制經濟成長力道。

半導體 景氣燈號 消費

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