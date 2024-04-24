餐飲營業額第1季刷新紀錄
不受高通膨及「蘇丹紅」食安事件影響，經濟部昨（23）日發布3月餐飲業營業875億元，為歷年同月新高，年增13.6%；第1季餐飲業營業額2,759億元，創歷年單季新高紀錄，年增8.1%。經濟部說，餐飲業表現超乎預期得好。
此外，3月批發業營業額1兆681億元，創歷年同月次高，年增4.6%。
累計今年第1季營業額3兆64億元，創歷年同季次高，年增7.5%。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，受惠於AI浪潮，機械器具批發業成長優於預期，因此預測批發業營業額已擺脫負成長陰霾，回歸成長軌道。經濟部預測，4月批發業營業額將年增5.1%至8.1%之間。
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