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首季工業生產終結連六黑 經部看好 AI 撐起製造業成長力道

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部認為，受惠AI強勁需求，將支撐製造業生產力道，惟傳產受到全球終端需求仍疲弱影響，將抑制成長率。 圖／聯合報系資料照片
經濟部認為，受惠AI強勁需求，將支撐製造業生產力道，惟傳產受到全球終端需求仍疲弱影響，將抑制成長率。 圖／聯合報系資料照片

經濟部昨（23）日發布今年首季工業生產指數製造業生產指數分別年增6.01%、6.16%，終結連六季負成長，步入成長軌道。

經濟部認為，受惠AI強勁需求，將支撐製造業生產力道，惟傳產受到全球終端需求仍疲弱影響，將抑制成長率。

經濟部發布3月工業生產指數92.76，占比最大的製造業生產指數92.49，雙雙由負轉正，分別年增3.99%、4.01%。

工業生產指數與年增率
工業生產指數與年增率

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，製造業生產回到成長軌道的態勢已確立，只是成長率高低，取決於全球終端需求回溫速度。經濟部預測，4月在低基期效應，製造業生產年增率將彈升11.1%至16.4%。

他分析，製造業生產亦會受到外銷訂單及國際經濟情勢影響，目前全球經濟情勢雖緩步向上，但回升速度沒有外界想得那麼好，加上地緣政治衝突，再度引發外界對通膨疑慮，此外近期美國消費者物指數年增率不降反升，通膨下降速度不如預期，都會牽動最終需求回升速度。

黃偉傑分析各業生產情況，我國資訊電子產業受惠於AI需求強勁而增產。今年第1季電子零組件業生產年增11.12%，結束連六季負成長；其中，積體電路業第1季生產年增13.46%，為歷年同季次高，同時結束連五季負成長。

而電腦電子光學製品業生產表現更突出，3月生產創歷年單月新高，年增15.15%，為連九月正成長；今年第1季生產年增17.69%，創歷年同季新高，年增率是2019年第4季以來最大增幅。

然而傳產生產相對低迷。經濟部統計指出，今年3月機械設備業生產年減9.91%、化學材料及肥料業年減8.23%、基本金屬業年減5.69%；另汽車及其零件業年減9.87%。


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