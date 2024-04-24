新聞分析／魚死電生 孰令致之
台南光電設置容量冠於全國，魚塭已經漸漸被光電板取代，卻傳出假養殖真種電亂象；桃園以南沿岸成了離岸風電重鎮，能源署未和地方溝通就公告七處共同廊道，其中觀音廊道緊鄰白玉及大潭藻礁，中央一方面承諾保護當地生態，共同廊道選址時又選在藻礁附近，矛盾百出，是誰讓能源署成了「太上皇」？還不是歪斜的能源政策，要求限時（二○二五年非核家園）限量（再生能源占比百分之廿）造成的。
台南近年大力在魚塭發展太陽光電，桃園以南沿岸珍貴的藻礁生態屢遭威脅，政府為了衝刺再生能源ＫＰＩ，亂象叢生。
台南光電設置容量冠全國，但美麗數字下也有哀愁、抱怨與哭泣，大面積設置地面型光電，讓魚塭、農地失色，「兩個太陽」更讓居民炎熱難耐；也因養殖量減少讓虱目魚、草魚等平民美食「不平民」，享用美味卻讓人瘦了荷包。
種電與農地魚塭共生，需細膩技巧，光電設施下的魚塭，若沒有充足日照，會影響魚的生長，因此得以種電為輔，養殖為主。大面積光電棚架下，魚哪有可能長得如無棚魚塭快速及健康，業者為了證明有養殖，稽查前先購買魚蝦來瞞天過海，製造假象。
立委謝龍介去年總統大選前就拍攝了「魚死電生」短片，痛訴假養殖真種電的狀況，雖然市府強調，落實審核與稽查，已撤照多場，但業者為追利，亂象仍層出不窮，不分藍綠議員昨都高分貝痛罵。
場景來到西部多個縣市沿岸，海上插滿一支支巨型風車，開發範圍還在擴大。荒謬的是，能源署閉門造車，逕自畫定離岸風電電纜的共同管道，桃園沿岸珍貴的藻礁生態岌岌可危，蔡英文總統曾說過的「藻礁永存」，面對再生能源ＫＰＩ，猶如成了犧牲品。
政府大力發展綠電並無不可，相關配套卻未能趕上，甚至將爛攤丟給地方解決，桃園市政府急出手畫定白玉藻礁重要濕地保護藻礁，台南市政府也頻頻強調確認有養殖事實，才會發給漁電共生執照，地方疲於奔命，耗盡許多行政成本。
台南市更有議員指光電場爭相設置下，「已有社區遭到光電場包圍」，是農村社會罕見場景，民眾冀望主管單位除了要嚴格審核，更應加強、不定期無預警稽查，讓養殖和種電能順利並行，經濟部也絕對不該置身事外，必須承擔更多責任、加強地方溝通，讓綠電能真正的永續發展。
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