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漢翔今年拚再交機勇鷹18架 看好營收再成長

中央社／ 台北23日電

漢翔表示，今年目標交機18架勇鷹高教機，加上民用業務在手訂單穩定履約、科服業務持續搶進儲能藍海，積極開拓的代理、代銷業務可望長成挹注營收的第4隻腳，預估去年營收新台幣391億元的創高成績「不會是曇花一現」，今年還會往上走。

漢翔今天召開法人說明會，受惠國防預算再破新高，漢翔今年目標交機18架勇鷹高教機，並對已交付空軍的勇鷹機隊建立後勤維保一條龍服務，另運用F-16V升級經驗與優勢能量，5年23億元的「F-16V維修中心開放式契約」已啟動續約洽談；董事長胡開宏說，預估今年營收可望再破300億元。

漢翔去年營收達391億元，今年3月營收43.17億元，年增6.24%，創歷年單月新高，累計首季營收105.76億元，年增6.39%；總經理馬萬鈞認為，去年的營運表現「不會是曇花一現」，今年還會往上走，漢翔發展是正向的。

展望未來民用業務，漢翔指出，在手訂單皆穩定履約，瞄準國際供應鏈斷鏈衍生的商機，聚焦斷鏈最嚴重的鍛件等藍海市場，攜手業界與經濟部研發推升鍛造技術；另積極發展熱塑技術，以因應歐洲下一代商務客機的製程需求，搶攻全球未來10年分別超過2000億美元及9000億美元的商務客機及發動機商機。

科服部分，漢翔今年1月與台塑新智能結盟，現正開發自有能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS），搶進儲能藍海，並與美國奇異（GE）公司合作，擴大燃氣渦輪發電機組市場，瞄準維修在地化商機。

隨著國防、民用、科服業務逐漸成熟，漢翔表示，公司正積極開拓代理、代銷業務，期望未來可成為挹注漢翔營收的第4隻腳；另期待爭取友岸外包業務，期望美國政府能將相關業務釋放到台灣來；太空業務還在起步中，由於漢翔在其中涉入很多，且是政府積極推動建構的產業鏈，預期整體會持續成長。

無人機業務方面，馬萬鈞說，「漢翔不會缺席」，會全力投標中科院標案，成為相關供應鏈，漢翔也著手針對外購無人機提供服務，且漢翔具有成熟的經驗與設備，可將既有產製技術運用在無人機，也有完備測試能力，可滿足各家業者的量產需求，持續配合國家政策爭取相關商機。

漢翔 營收

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