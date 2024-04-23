快訊

去年全球軍費2.4兆美元創新高 專家：反映全球和平穩定惡化

科技股反彈+中東局勢緩和 道指漲逾250點 史指那指中止6連跌

一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

對陸港接單 連二季成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部統計處昨（22）日指出，今年3月我國來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7% 聯合報系資料照
經濟部統計處昨（22）日指出，今年3月我國來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7% 聯合報系資料照

經濟部統計處昨（22）日指出，今年3月我國來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7%；今年第1季下單295.7億美元，年增9.9%，已連二季呈正成長走勢。

近期美國經濟表現意外強勁，是否挹注對我訂單？經濟部統計處長黃于玲坦言，美國因AI需求強勁，今年首季對我電子產品下單年增13.1%，但資訊通信產品下單又年減13.8%，也就是說，美國對我電子產品下單多，但對資通信產品下單不如預期，反映全球終端需求未明顯回溫之現象。

經濟部指出，今年3月來自美國訂單金額144.3億美元，年減2.2%。第1季接單422.5億美元，年減1.6%。其中以資訊通信產品訂單減少最多。

相較於美國，中國大陸及香港訂單表現相對較佳，3月年增7.7%，第1季年增9.9%，是否代表中國大陸經濟有較健康復甦？對此，黃于玲分析，主因還是低基期效應。

她分析，中國大陸外銷訂單已連二季成長，除反映低基期外，出口也略有回溫，因此增加對我國下單。

經濟部 美國經濟

延伸閱讀

美商務部長：我們晶片比中國先進 「我們」含台灣

大陸女曝香港生活4大潛規則.... 點餐都要有技巧 網友：這才叫文明

因信仰偏見迫關校？ 美懲處大學4千萬罰款

經濟部產業園區助廠商低碳轉型 電費年減2546萬

相關新聞

外銷訂單3月翻 年增1.2%、金額逾471億美元…第2季拚轉正

經濟部昨（22）日發布今年3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%，由黑翻紅；今年第1季接單金額...

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

桃園近日頻頻無預警停電，今年的缺電恐懼比夏天更早來臨。儘管台電再三保證沒有缺電，並開嗆把小規模停電扭曲成缺電的言論對台電不公平。不過，今年夏天開始，陸續有基載電力機組除役是事實，民眾擔心因用電量成長而被迫限電也不是沒有原因，更擔心地震、雷雨等外力因素增加機組故障風險。 中研院兼任研究員梁啟源指出，明年後，北東電網區域用電安全恐怕是天天走鋼索…

新內閣人事有進度 鄧振中將留任政委

準行政院長卓榮泰內閣成員再曝光，傳出現任政務委員、經貿談判辦公室總代表鄧振中將留任政委，繼續負責台美21世紀貿易倡議、跨...

對陸港接單 連二季成長

經濟部統計處昨（22）日指出，今年3月我國來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7%；今年第1季下單29...

名家觀點／氣候危機是人權危機 老嫗小兒不後人

氣候干人權何事？依照歐洲人權法院見解，那關係可大了！政府不好好減碳，或是減碳毫無章法，就是失職，就是侵害人權。

台電總座談電力建設受阻 王耀庭：大家只要晶圓廠

近來台電機組發生跳電風波，台電總經理王耀庭日前突請辭，經濟部、行政院強力慰留，他昨（22）日召開記者會接受慰留，更細數台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。