名家觀點／氣候危機是人權危機 老嫗小兒不後人

氣候干人權何事？依照歐洲人權法院見解，那關係可大了！政府不好好減碳，或是減碳毫無章法，就是失職，就是侵害人權。

一群為數超過2,000的瑞士婦女，多數70來歲，最年輕64歲，組成稱為KlimaSeniorinnen（德文原義：氣候資深婦女）的團體，英譯Senior Women for Climate Protection，向位於法國的歐洲人權法院提起訴訟，控訴瑞士政府對減碳努力不足，造成尤其是年長婦女因氣候變遷以致健康受損。經過九年纏訟，9日歐洲人權法院判決瑞士政府敗訴，沒能達到減碳目標有虧職守，危害人權，應立即採取適當行動補正，維護人民生命健康的權利。

這件老嫗大戰巨人的案件，看似小事，卻已在世界政壇投下不亞於以阿戰爭的震撼彈。過去兩年，歐洲人權運動團體，在歐洲人權法院進行氣候訴訟，並不順利。先是有六名12至24歲葡萄牙年輕人，在法院控告32個歐洲政府疏於採取適當減碳行動，卻遭程序駁回；接著一位法國前市長因位於北海的家鄉低於海平面，無家可歸提起訴訟，也因舉證不足，遭到敗訴。

此次人權法院的判決，當然具有指標示範性作用，大大振奮人心，「氣候資深婦女」領袖，率領2,000名資深婦女東奔西跑、已76歲的史登女士（Elisabeth Stern）以誠懇感性的口吻表示：從統計數字來看，我們這一夥人再十年就要走路，所以我們不是為自己，而是為子子孫孫，「我們不能只坐在搖椅上混日子（Not made to sit in a rocking chair and knit）」，言下之意，不論年齡，都要對歷史負責。

如果呼應去年發生在美國的兒童氣候訴訟權案件，對照觀察，則更有啟發性。2023年8月15日蒙大拿法院，針對一群兒童就州政府核發開發許可起訴，法院不僅承認未成年人就氣候訴訟有獨立進行訴訟之權，而且認定官方於決策時沒有考慮到兒童對「清潔且健康的環境（包括氣候），享有憲法上的基本權利」，因而判決州政府敗訴（詳見本欄2023年9月20日兒童氣候權 已非兒戲一文），不禁令人想起一句口號，兒童是未來的主人翁！既是主人翁，對未來的氣候，對整體減碳的努力，理所當然應該發言，應該提出主張。

在新冠病毒侵襲後的兩次聯合國氣候變遷會議（COP 27、28），各國猛然意識到氣候變遷，遠比想像中嚴重，UNICEF（聯合國兒童基金會）繼去年8月22日發布20頁意見，肯定兒童權利公約中的生命、生存、發展應包含氣候權外，更在去年11月氣候變遷會議中要求提出具體時限，配合完成全球淨零目標以及能回應兒童的轉型訴求。看到COP28會中各國支支吾吾，今年3月UNICEF又再次呼籲環球行動保護10億兒童免受氣候危機之害，並希望在決策過程納入兒童及青年（child and youth），因為那是他們即將面對的未來。

針對歐洲人權法院對資深婦女的判決，輪值擔任瑞士總統年輕的（62歲）安荷女士（Viola Amherd），回應雖然略嫌口號：「對瑞士而言，永續很重要，生物多樣性很重要，淨零目標也很重要」，但瑞士及歐洲46國政府都已深切了解，這項判決對各國在法律上的拘束力，以及怠於執行所負的政治責任。

面對氣候變遷及減碳目標，瑞士資深婦女及歐美兒童已運用訴訟權，強烈主張政府要有更積極的作為；牛津大學針對5,000名兒童所做調查，選出氣候變遷是年度代表字，有心人不禁自問，我們的宣導或教育是否不足／偏差？我們能源政策為何不能顯示淨零減碳的決心？看樣子，我們不僅有氣候危機，恐怕還有嚴重的人權危機。（作者是新世代金融基金會董事長，寫於世界地球日）

商品推薦