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我電子產品、光學器材第1季接單已轉正 惟獨「這貨品」還在等需求回溫

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部統計處長黃于玲22日指出，因AI科技應用持續擴增，支撐我電子產品接單動能， 2024年第1季電子產品接單金額471.6億美元，年增8.2%，終結過去連5季負成長走勢，正式轉為正成長。

另一個好消息是，她指出，光學器材今年第1季接單47億美元，年增13.9%，已連續3季呈正成長，主要是電視備貨需求挹注，大尺寸面板下單增加，且價格續漲，加上光學鏡頭接單成長所致。

我高科技產品接單貨品中，僅剩資訊通信產品今年第1季接單尚未轉為正成長。經濟部統計指出，3月資訊通信產品外銷訂單金額為132.9億美元，年增4.3%，但第1季接單376.4億美元，年減9.8%。

黃于玲表示，資訊通信產品大致分兩塊，儘管AI伺服器需求強勁帶動接單，但消費性產品需求力道未明顯回升。

她分析，在筆電部分，廠商反映庫存已回到正常健康水位，包括廣達、英業達、仁寶、緯創等四大代工廠於第1季接單數量呈增加，惟多為低階產品，致未能推升接單金額。至於手機部分，陸系手機品牌需求在第1季有回溫，部分廠商接單也因此增加，惟我受惠廠商相對較少，對整體資訊通信產品接單挹注也就不多。

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