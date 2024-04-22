因應國際碳關稅 北市成立產業淨零輔導團隊、諮詢櫃台

今天是世界地球日，歐盟也預計要在2026年起調整碳邊境機制，針對鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力、氫氣6類碳密集產業和特定產品課徵「碳關稅」。為解決企業淨零轉型，北市府今成立「產業節能淨零諮詢櫃台」，每周三、周五提供諮詢服務，提升企業碳適應能力。

台北市長蔣萬安今出席「產業節能淨零輔導團成立大會暨產業節能淨零諮詢櫃台揭牌儀式」，他致詞時表示，北市產業結構約8成為服務業，但仍有511家企業涉及碳密集產業，面對國際產業的淨零趨勢，北市府要早做準備，用更前瞻的視野來進行產業布局，中央2月核定「台北市淨零排放管理自治條例」，目標在2030年達到減碳 40%、2050年達到淨零排放的永續願景。

蔣萬安指出，產業淨零輔導團提供一站式服務，分為「節能類」及「淨零類」，提供能源使用的節能改善輔導及淨零諮詢輔導，針對台北市企業目前因應節能淨零的現況及困難，協助企業轉型成功。聯合服務中心59號櫃台設立「產業節能淨零諮詢櫃台」，請專家駐點，於每周三、周五提供產業節能和產業節能的諮詢。

蔣萬安說，周一至周五提供產業淨零專線服務，針對企業自身課題規劃作具體建議，同時增設產業節能淨零專區網頁、彙整中央補助資源及碳認證相關資訊，提升企業碳適應能力，降低本市企業碳焦慮。

產發局表示，「產業節能淨零輔導團」及「產業節能淨零諮詢櫃台」可協助產業提升減碳能力，培養企業建立碳管理意識，建構企業永續經營模式，台北市產業可多加利用節能淨零諮詢服務，將持續與在地業者共同面對淨零轉型的挑戰。

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