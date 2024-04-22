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東元委託書大戰開打 黃茂雄寶佳華新聯手徵求支持

中央社／ 台北22日電

東元將於5月24日股東會改選7席董事和4席獨立董事，公司派和非公司派向股東徵求委託書今天下午曝光，委託書之戰正式開打；其中，公司派東元會長黃茂雄聯合大股東寶佳集團和華新麗華，共同委任券商對外徵求。

東元董事長邱純枝接受中央社記者詢問表示，這次徵求委託書是三大股東一起共同徵求，向投資人表達三大股東一致推薦董事候選人、支持公司的立場。

根據資料，公司派黃茂雄聯合大股東寶佳集團旗下合遠國際投資，以及大股東華新麗華，共同委任凱基證券對外徵求，支持所提7席董事和4席獨立董事候選名單，名單包括邱純枝、台灣金控董事長沈榮津、中信商業銀行董事長利明献在內。

此外，東元旗下東和國際投資、邱純枝、董事黃呈琮等，透過全通事務處理和長龍會議顧問，也向東元股東徵求委託書，支持股東會所有議案，並支持公司派所提董事候選名單。

另一方面，非公司派菱光科技透過永豐金證券、東友科技透過康和證券，對外徵求股東委託書，力拚股東支持自身陣營所提4席董事和4席獨立董事候選人名單。值得注意的是，非公司派徵求股東委託書，支持承認東元董事會所提營業報告書、財務報表案及盈餘分派案，並贊成董事競業禁止限制案等議案。

根據東元2023年第4季財報和年報資料，大股東寶佳資產管理對東元持股比重約17.45%，華新麗華持股比重10.8%，寶佳關係企業嘉源投資持股占比5.29%，合遠國際投資占比2.36%，菱光科技持股約2.87%，東光投資占比約1.5%。

東元公司派7席董事候選名單包括邱純枝、黃呈琮，現任董事周守訓、程本清，以及現職寶佳關係企業嘉源投資總經理吳素秋、沈榮津、利明献；4席獨立董事提名人選包括現任獨董黃協興、新任人選童兆勤、陳慧遊、趙梅君。

東元非公司派、菱光科技董事長黃育仁陣營，提出4席董事和4席獨立董事候選人名單，包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁尋求連任，以及新董事候選人陳良鑑；獨立董事4席候選人包括吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。

東元 股東會

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