3月失業率3.38% 創24年同月最低

主計總處今天發布3月失業率為3.38%，較2月下降0.01個百分點，創24年同月最低水準，經季節調整後的失業率為3.40%，則與2月持平。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，隨著轉職者陸續找到工作，預料4月失業率將續降。

主計總處調查，3月就業人數1158.1萬人，較上月增加9千人，其中服務業部門增加5千人，工業部門增加3千人；與上年同月比較，計增加8.7萬人、0.75%。

3月失業人數為40.5萬人，月減1000人，其中因季節性或臨時性工作結束而失業者，以及初次尋職失業者均減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則持平，目前為9.9萬人，連續3個月在10萬人以下，主因疫後服務業復甦帶動人力需求。

至於因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致周工時未達35小時16.1萬人，較上月增加1千人，較上年同月則減3.4萬人。陳惠欣表示，週工時未達35小時者，疫情前約在18萬至22萬人，目前低於疫情前水準。

若將尋職期間由資料標準周單周擴大為「含資料標準週之過去4週」，則失業人數增加 7千人，失業率增加0.06個百分點，另因勞動市場尋職者增加，勞動力參與率亦增0.04個百分點，惟就業人數不受影響。