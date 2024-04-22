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年後轉職就位 3月失業率下滑創24年同月新低

中央社／ 台北22日電

隨著年後轉職者陸續找到新工作，失業情勢趨於穩定，主計總處今天發布3月失業率為3.38%，較2月下降0.01個百分點，創24年同月最低水準，經季節調整後的失業率為3.40%，與2月持平，續寫24年次低。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，農曆年後，通常會浮現一波年後轉職潮，因此今年2月失業率走揚，3月則因轉職者陸續找到新工作，失業率轉為下跌；按照往年經驗，4月會繼續下滑，過去5年的月失業率月減幅多落在0.01至0.06個百分點的區間。

主計總處統計，今年3月失業人數為40.5萬人，月減1000人，若按失業原因統計，因季節性或臨時性工作結束而失業者及初次尋職失業者均減少2000人。

外界常以因工作場所業務緊縮或歇業而失業者的人數變化，作為判斷景氣變動的指標，陳惠欣指出，此數值曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在110年實施三級警戒後衝上高峰，當年5月為17.8萬人、6月飆上25萬人，而後隨著疫情趨緩、疫後復甦，數值慢慢下降，到了今年，已經連3月低於10萬人以下，今年3月為9.9萬人、與2月持平。

陳惠欣補充，回顧前次因工作場所業務緊縮或歇業而失業者的人數低於10萬人時，已經是89年11月的事情；隨著疫情趨緩，管制陸續鬆綁、消費復甦，住宿餐飲等內需服務業商業活動轉趨熱絡，是帶動此指標改善的重要關鍵。

至於製造業表現，陳惠欣指出，雖然3月製造業就業人數較2月增加3000人，但年減1.4萬人，顯示製造業仍受景氣趨緩的影響；不過3月失業率、失業人數雙降，整體失業情勢仍屬穩定。

失業率 疫情

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