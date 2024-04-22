鐵礦轉強 豐興最新廢鋼、鋼筋、型鋼撐住平盤

鐵礦轉強，豐興（2015）22日廢鋼、鋼筋、型鋼新價全面平盤，主要反應國際廢鋼價行情局部下修。隨著時序進到夏季限電期，電爐煉鋼產量受限，加上梅雨汛期開始推進，買盤短期觀望。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原料物價格呈現廢鋼跌、鐵礦漲的現象。美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸365美元，美國貨櫃廢鋼跌至363美元；澳洲鐵礦砂由每公噸111.2美元跳漲至116.9美元，單周跳漲逾5%。

法人表示，上周豐興廢鋼、鋼筋盤價開漲後，本周廢鋼、鋼筋、型鋼都開平盤。因應上游鐵礦砂等原物料走揚，加上時序將陸續進入夏季用電，豐興4月以來已兩度調漲盤價，不過因上周國際廢鋼報價稍有回落，買盤短期觀望。

豐興廢鋼價格每公噸1.11萬元、鋼筋1.97萬元，型鋼2.67萬元。

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