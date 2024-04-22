太陽光電五大公協會發聲明 力挺台電總經理王耀庭

近日台灣因桃園小停電事故，引發政治力干擾，導致台電內部發生波瀾。太陽光電五大公協會發表聯合聲明，呼籲三挺：「挺台電、挺總經理王耀庭、挺政府能源政策」。

台電總經理王耀庭是一位敬業樂群、勇於承擔的好主管，他忍辱負重，不計個人得失，全力維護台灣電力供應穩定，及為保護台電同仁的做法，值得佩服與肯定，我們全力支持他的留任。

台灣是全球電價最低的國家之一。即使近期電價上漲，一般家庭用戶電費調漲幅度約為3-5%，每戶每年電費約為12,000元，占家戶所得僅為1.1%，在OECD國家中排名前三低。相較於歐洲國家，如英國在2023年調漲民生用電 (不含瓦斯) 55%，若加計瓦斯費用，英國有四成家庭，光花在能源費用上就超過年所得10%。

國際著名的能源期刊《Nature Energy》於日前發表過一篇文章，他們採樣了116個國家、覆蓋87.4%全球人口，發現受到俄烏戰爭影響，他們在2022年直接能源支出增加51.1%至176.1%，若再加上能源導致的物價上漲，每家戶支出多了2.7–4.8%，全球不少國家成了能源貧戶 (Energy Poverty)。

反觀台灣，台電自2007年，除原先的輸配電系統外，結合儲能系統、再生能源，成立「智慧電網專案小組」，進行一連串的電力與電網革新計劃。從新加坡電力評比的智慧電網發展指標 (SGI) 可以看出，台電繼2021年大躍升獲評世界第2名後，2022年再度自全球39個國家、94家事業體中，蟬聯第2名，品質提升深受國際肯定。(*新加坡電力SP集團（Singapore Power Ltd）自2018年起發布智慧電網發展指標（Smart Grid Index，SGI），每年評比各電力公司智慧電網發展狀況。)

台灣能在全球能源大漲的此刻，還能夠維持較低的電價，並讓全民享受相較全球較好的電力品質，台電的努力絕對是功不可沒。

對於外界質疑台電的「需量反應」政策，從1979年實施至今，已有45年的歷史，在國際電業間也行之有年，也是國際當紅的管理電力機制，美國早在2014年就達成93%的家戶需量反應滲透度。

所謂「需量反應」是以價格誘因或抵減電價，來鼓勵企業用戶，由尖峰時刻的用電轉移到離峰時段的均衡負載動作，也就是電力的需求面管理。在全年共8,760小時中，台灣的用電尖峰時段大約只占2%，因此，需量反應執行費用頗低，占台電全年成本不到0.2%，不會造成台電負擔，卻是在新能源時代，扮演著節能及穩定電網，減少電力設備重覆建置的重要角色。

政府推動的能源轉型政策，已是國際不可逆的趨勢。COP28聯合國氣候峰會於的去年底發表聲明，承諾要「致力於2030 年將再生能源產能再增加兩倍，並且提高能源效率一倍。」再次說明再生能源已成為因應氣候變遷的重要手段之一。

也因此，世界各國無不積極建置再生能源，根據國際能源總署的最新統計，2023 年全球再生能源發電量年增長 50%，並預計為未來5年還會持續呈上升趨勢，其中太陽光電和風電將佔據主導地位。太陽能與風能這類潔淨能源的建置成本比化石燃料及核電廠便宜，使得越來越多國家以政策來退動其發展，台灣必須跟隨國際腳步，才能維持國際競爭力。

半導體公司如台積電（2330）等大廠需要依賴再生能源以滿足國際大廠對RE100 (使用再生能源100%) 要求。台積電是台灣護國神山，太陽能和風電廠商就是其最強大的後盾。台灣的半導體與通訊產業，包括台積電在內，影響著 25% 的 GDP 和125萬人口的就業，因此台灣再生能源的發展對於台灣提升國際競爭力至關重要。

供電的穩定與台灣再生能源的發展，兩者是相輔相成，缺一不可，但這些重要的任務都如果沒有台灣電力公司做為重要輸配電業在電網上的總體規劃，與全體同仁在搶救電力和維護電力品質方面的付出，都不可能達成。

我們深信，台電公司的強韌電網計劃和智能電網工程，加上太陽能與風電業者，輔以儲能和需量反應的通力合作，台灣一定能夠實現政府 2050 年淨零碳排放目標，為台灣提供穩定的潔淨能源，讓民眾享受更健康、更美好的生活環境。

聯合聲明：

太陽光電產業永續發展協會

太陽光電發電系統商業同業公會

太陽光電產業協會

綠能暨永續發展聯盟(GESA) 太陽光電委員會

全國商業總會能源產業推動委員會