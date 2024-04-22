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外銷訂單拚轉正！我3月接單471.6億美元、年增1.2% 第1季仍負成長2.1%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照

經濟部22日發布3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%。2024年第1季接單金額1,333.2億美元，為歷年同季第四高，呈年減2.1%。

經濟部統計處長黃于玲表示，隨著廠商庫存去化、甚至會有庫存回補動作，加上 AI 需求強勁，預期第2季外銷訂單金額有機會轉為正成長。

經濟部

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