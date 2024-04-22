助力新創企業蓬勃發展 新創100大計畫正式啟動

台灣創投產業過去40年一直是經濟發展的引擎和推動力量，陪伴無數新創企業發展，打造台灣經濟奇蹟。如今台灣的優勢產業，如半導體、製造業、生技醫療公司背後，都看得見創投投資的身影。在政府大力宣示「五大信賴產業」以及強化新創產業投資的時刻，創投業持續作為產業發展不可或缺的投資角色。

中華民國創業投資商業同業公會（創投公會）邱德成理事長表示，「政府提出強化半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、通訊等五大信賴產業的戰略，創投界將全力投資產業、投資台灣。」於此同時，國發會提出亞洲•矽谷3.0推動方案，其中的一大戰略目標即是「打造創新創業雨林生態系，投資新創每年達1500億」。邱德成說，「投資新創即投資未來。創投業樂見政府積極推動新創事業發展，我也呼籲創投業能強化對新創投資力道，打造新創雨林。」

正逢台灣創投40周年之際，創投公會宣布啟動「新創100大」計畫，展現對新創圈強大支持的力量。這個計畫將邀集具專業的50家創投機構和最知名的50位創投領袖，挑選出最具潛力的100家新創企業。這將是首次透過創投視角，展示的一份前瞻性新創名單，對台灣新創來說將可獲得投資人更廣泛的關注和支持。計畫的結果將於8月中旬正式對外公布，相信能帶給新創更大的支持與曝光。

創投公會指出，創投40年，新創100大計畫的啟動，將進一步擴大創投對台灣產業的影響力，期待台灣的創投產業在新的政策引領下，持續發揮著關鍵作用，為台灣的經濟發展和社會進步做出更大的貢獻。新創100大即日起徵件到5月31號止，詳細活動資訊請見活動官網：https://tvca-summit.tvca.org.tw/startup100

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