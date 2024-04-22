3月失業率3.38% 創24年同月最低水準
主計總處今天發布3月失業率為3.38%，較2月下降0.01個百分點，創24年同月最低水準，經季節調整後的失業率為3.40%，則與2月持平。
主計總處統計，3月失業人數為40.5萬人，月減1000人，其中因季節性或臨時性工作結束而失業者，以及初次尋職失業者均減少2000人。
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