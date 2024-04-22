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地緣政治牽動油價漲跌 油價創六個月高後回檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
油價示意圖。圖／ingimage
油價示意圖。圖／ingimage

上周因伊朗與以色列軍事衝突升溫，布蘭特原油在上周五(19日)盤中一度上漲逾3.5美元，突破90美元關卡；由於伊朗與以色列對衝突反應有所克制，供應擔憂有所緩解，上周五漲幅收斂，油價上周終場收跌約3%，為布蘭特與WTI兩個原油指數自2月以來的最大單周跌幅，市場預期中東衝突有望避免升級。

供應方面，路透報導國際貨幣基金組織IMF預計 OPEC+ 可能從7月開始增加石油產量，使石油風險溢價可望逐漸回落。繼上周花旗銀行、法國興業銀行、摩根大通等國際投行上調原油價格後，上周五高盛和德國商業銀行的原油報告上調布蘭特原油預測，主要原因是地緣政治緊張局勢及OPEC+對供應限制的預期。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五數據，截至4月16日當周，基金機構與法人削減原油相關期貨和選擇權淨多頭部位；布倫特第一個月合約相對六個月合約的價差溢價在上周四回落至每桶3.51美元，為約一個月以來的最低水平。顯示原油市場供應緊張狀況正在緩解，基金法人有短線獲利了結現象。在全球原油需求穩健的情況下，雖然預期油價具支撐；但投資人仍應留意地緣政治如順利降溫，可能引發短線拉回或波動放大。

原油價格 期貨交易 石油

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