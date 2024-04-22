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安永生物科技產業趨勢研討會 分析產業挑戰與機會

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

安永聯合會計師事務所於22日舉辦生物科技產業趨勢研討會，聚焦後疫情時代全球生物科技產業的三大重點，包含產業發展趨勢、生技併購增加、科技為生技產業帶來創新等。

全球生技產業發展趨勢穩定 需創新持續成長

安永生技產業報告指出，生物製藥產業在2023年面臨專利懸崖（即專利保護到期後收入銳減）的巨大挑戰，須持續創新並找到新的收入來源，創新的平臺對生物科技產業專利懸崖談判和持續成長的策略非常重要。根據經濟部生技產業白皮書的資料，臺灣生技市場近兩年營運續創佳績、新藥公司產品銷售市場擴大，帶動營收與市值提升。

2022年臺灣的上市櫃公司總市值雖減少約21.6%，但是部分的生技公司營運續創佳績、新藥公司產品銷售市場擴大。此外，72%生技公司淨利成長，但因新藥開發公司投入巨額研發費用等因素，營運難達獲利階段。

安永聯合會計事務所審計服務部執業會計師王彥鈞指出，受總體經濟影響，生物製藥及醫材公司的經營風險及美國FDA審查人員減少造成新產品上市延後擴大，也加劇融資的困境；而專利懸崖也促成接下來醫藥市場資源的重分配，各個醫藥廠商皆磨刀霍霍準備爭取此一商機。

生物科技公司應該更加重視基本面，儲備現金並獲取有說服力的臨床數據和證據，向潛在投資者展示韌性；以及改善營運模式，以適應不斷變化的環境，熱門領域藥物，如醫治腫瘤相關藥物（含基因療法）及糖尿病藥物等，將是產業的核心力量。

生技併購增加

隨著IPO市場卡關和後續的籌資管道減少，2022年生技產業IPO 募集資金跌至15億美元，為2012年以來最低。生技公司面臨估值下跌和籌資能力下滑的問題，有強烈的動機透過併購尋求出路。至於臺灣2023年生技產業募集資金182.7億元，雖相較2022年減少約15.3億元，但仍維持5年的平均水準（約165億元）。

此外，臺灣2023年有 71% 新興生技公司 （年營收＜5 億美元）所持有的現金，不足以維持未來兩年的營運，現金儲備更是各公司應關注的議題。

安永聯合會計事務所審計服務部執業會計師陳明宏指出，雖然地緣政治和總體經濟環境影響併購交易市場，且近年來大型生技製藥公司傾向成立聯盟和建立策略合作夥伴關係，但生技製藥產業的併購火力仍接近創紀錄水準，2023年併購火力超過1.37兆美元，安永預期併購的成長趨勢將持續並加速。

陳明宏也提醒到2030年，產業因專利懸崖遭受的收入損失可能達2,000億美元。如果大型生技製藥公司重啟併購，注入的資本可升級生物科技的創新生態系統，推動產品和平臺持續研發，有助確保生技製藥產業未來發展。運用研發投資、併購或撤資，生技公司可積極建立和調整投資組合，靈活配置資產，支持業務成長和技術研發。

科技帶來生技產業創新機會 面臨五大挑戰

全球的生物科技產業企業面臨關鍵挑戰，大型製藥公司面對專利懸崖導致的成長瓶頸，小型生技公司則面對籌資受阻的窘境，而整個產業供應鏈也都在疫情時遭遇了嚴重的壓力。統計2022年生物科技產業進行聯盟交易的潛在價值達1,321億美元，顯示生物科技產業近年來更青睞透過聯盟、合作形式，進行創新。

安永聯合會計事務所審計服務部執業會計師林世寰分享，生成式人工智慧（Gen AI）等數位科技可應用於生技產業的藥物探索及研發的過程，使得未來藥物開發價值鏈各階段的成本將大幅降低，協助生技醫療進行創新變革。其中對於潛在藥物的目標識別及驗證、化合物生成及藥品試驗設計，是Gen AI最能有效降低成本的領域。

為了強化供應鏈的抗壓性，生物科技公司間的合作是關鍵，其中數位化能力便是支持複雜供應鏈的必要條件。但數位科技對產業而言是雙面刃，林世寰也提醒數位化及數位科技對整體生技產業將帶來五大挑戰：

1.資料複雜性和異質性：資料集的來源廣泛，需整合和標準化處理。

2.監管：資料隱私、患者安全、臨床試驗等透明度要求。

3.人才和技能缺口：需要有了解大數據模型並有效應用數位科技的專業人才。

4.IT系統整合：舊系統較難與新的數位科技整合。

5.成本和投資報酬率：實施數位科技的成本高，需要長期投資。

併購 生技產業 生物科

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