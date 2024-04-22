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「只要晶圓廠不要發電廠 王耀庭提台電3困境

中央社／ 台北22日電

台電總經理王耀庭日前因不捨同仁遭受誤解謾罵請辭，在今天宣布接受經濟部慰留。他細數台電長年所遭遇的瓶頸，包含電廠、變電所建設受阻等，「大家只要晶圓廠不要發電廠」，從發電、輸電到配電的困難，「誰來幫我們？」

花蓮3日地震後，台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，王耀庭20日表態請辭台電總經理以示負責，經過沉澱與思考，他今天召開記者會宣布決定留下，繼續為台電負責。

針對近年外界各種指責，王耀庭一一回應，首先發電端，大家不想要灰電，又嫌綠電太貴，「只要晶圓廠不要發電廠」，導致電廠建設處處受阻，但2050淨零目標近在眼前，電廠建設動輒5年、10年；2017年非核家園政策出爐後，台電就開始規劃，但環評屢屢卡關，地方政府又不核發證照，台電已經積極溝通、拜託，「我都看在眼裡，但真的很難」。

再者，輸電端方面，台北市松湖變電所建置屢遭卡關，20多年來不能動工，導致原來的規劃完全走樣，為因應短期供電目標，台電不得已不斷補破網，「我們一件好好的衣服，被大家搞得東補西補一塊」。

配電部分，民眾期待漂亮的地下化電纜、且不能影響路面，導致開蓋檢修困難，但只要一出事故就責怪台電，「遇到這麼多的瓶頸、困難，誰來幫我們？」

經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，台電過去10年間停電事故次數減少7成，後續會持續進行饋線自動化等工作，他也哽咽感謝2萬名員工負重前行。

台電 晶圓廠 電廠

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