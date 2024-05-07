通膨攪局，聯準會成為放羊的孩子？

歷經兩年的高通膨與高利率，全球投資人引頸期盼通膨降溫與聯準會降息。聯準會原本預估今年會降息3次，但近期公布的美國3月CPI年增率高於預期，動搖了市場對於聯準會對於降息的樂觀預期。如果通膨無法如預期般放緩，聯準會可能讓緊縮政策維持更久，而對於債券的投資人而言，還能相信聯準會對於降息的決心嗎？

高利率環境持續

市場目前已逐漸接受美國經濟強勁的事實，不過對於利率影響未來經濟的預期仍有落差，預估美國 10 年期公債殖利率會在高檔盤旋，考量整體投資上的風險，建議投資人逢低佈局優質的高品質企業。雖然市場對降息時程的預期延後，但即便延後啟動降息，如此對投資級債仍是正向！投資級債的持有者無須糾結降息時程，反而可享更久的高殖利率優勢，不但能收進債息，未來還有價格上漲空間可期！

資料來源： Bloomberg，野村投信整理，資料日期：2014/4/11~2024/4/9。以上採彭博美國投資級公司債指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

不糾結降息時程

想投資債券的投資人，總是糾結在何時進場？與其臆測聯準會將採行何種降息方式，還不如多多抓緊正處於甜甜價的美國投資級公司債！即便歷經2023年第四季的強勁反彈後，美國投資級公司債的價格仍大幅低於過去十年的平均值與票面價格！且經研究，過去十年當指數價格低於95元以下進場，隨後均有出色表現，目前的價格相當具備投資潛力，「現在」就是最好買點。

資料來源：彭博, 野村投信整理。資料日期：(上)1994/4/11~2024/4/9， (下) 1994/3/25~2024/3/25 日資料，當指數價格低於95，將指數未來12個月報酬率納入統計；*指數價格為指數面額加權價格。以上採用美銀美林美國投資級公司債指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

不擔心通膨攪局，投資級債這樣買

美國消費和就業數據強勁導致通膨頑強，因而聯準會仍暫停升息，但市場預期今年仍可望迎接貨幣政策轉向！在這等待期中，該怎麼進行債券投資才聰明呢？建議投資人可以藉由高盛投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)輕鬆進行配置！根據基金資訊觀測站統計資料，高盛投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)為境外投資級債基金中國內投資人持有金額項目排行第一名(1)。本基金目前持債數目接近700檔，以美元投資級債為主，持債比重達96.8％(2)，而美國投資等級債發行企業，大多數營運多以美國國內為主，因此較不易受到地緣政治風險影響基本面，值得投資人納為長期投資的債券資產核心部位。

資料來源：高盛，野村投信整理，2024/02/29。以上公司僅為資產配置說明，非為投資之建議；以上比重%為持股佔基金淨值百分比，惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。投資人申購本基金係持有基金受益憑證 ，而非本文提及之投資資產或標的。決定投資標的信用評等方式為採用國際信用評等公司標普的長期信用評等(以最高者計)。

(1)資料來源：基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)；資料日期截至2024/03/31。(2)資料來源：高盛，野村投信整理；資料日期：2024/02/29。

接下來市場將焦點將持續關注於FOMC會議，聯準會的貨幣政策動向仍是牽動金融市場變化的重大因素。美國經濟前景具備實際經濟數據支撐，投資等級債當前評價面具吸引力，也兼具防禦力，可作為平衡資金波動的好工具！建議投資人不要錯過息利雙收的入手時機，掌握美國聯準會啟動降息循環的投資契機。了解更多：【即刻入手】

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