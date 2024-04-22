近期缺電議題引關注 一度傳出接任閣揆的童子賢對核能如此看

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢」，對此傳聞表示，「這要闢謠一下」，所謂曾經要接任閣揆，承蒙賴總統的親睞，這只是我們在討論的過程，可能在24小時的期間有人耳聞，就這樣以為了。

對於520後，新閣揆上任的期許，童子賢說，祝福新閣揆施政順利，並祝福台灣繼續安全、繁榮；其實，台灣在全世界表現的非常好，可以從一些指標看出，第一、聯合國發展計畫署的「人類發展指數」，在全世界200多個國家及地區，排名第19名，另一是國民所得、社會安全、醫療健保、教育程度等指標，新閣揆上任後，應維護水準本來就很高的安全、經濟繁榮等狀態。

台灣社會雖然繁榮、進步，前總統李登輝的名言也曾說「民之所欲、常在我心」，但社會上有許多陽光照不到的角落。童子賢表示，其中有很多人需要被關注、被照顧，仍卻無法達到此理想，「新閣揆上任後就是努力，一棒接一棒」。

至於，近期缺電議題的看法，童子賢說，台灣近年來經濟特別凸出，科技反應在產業，產業反應在經濟面，台灣表現的非常好，但目前全球趨勢是特別關注地球暖化議題，「此議題會衍生出很多對台灣產業的限制，台灣應該要有所準備」，包含目前80%發電為使用煤、天然氣、燃油，將造成碳排指數居高不下。

「30年前，我也反核，10年前開始關注全球暖化議題，內心陷入掙扎。」童子賢說，這2、3年就慢慢想清楚，地球暖化對人類文明是無可挽回的衝擊，「核」是一種技術，可以利用提高技術，好好地用管理技術去管理它。

「這樣的情形就想是航空業。」童子賢說，二次世界大戰後，航空業正開始發展，當時墜機的比率讓人怵目驚心，很多人認為搭飛機比開車、騎摩托車危險，但經過大家努力後，現在航空業的安全性比騎摩托車高出1000倍，藉由關注、好的管理系統去訓練、監控，如機師開飛機前不可喝酒，且必須經過充分的休息，不可連續三天開飛機等。

童子賢說，能源對人類社會重要，如果使用不當，造成無法挽回的地球暖化，將會毀掉地球文明，因此「核」為何不能像航空業一樣，努力的訓練、做好管理機制，在核能、綠能、天然氣都還需要更多的努力。

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