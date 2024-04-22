快訊

近期缺電議題引關注 一度傳出接任閣揆的童子賢對核能如此看

國小校外教學…小人國今天中午突停電 台電曝曝原因：外物碰觸

MLB／命運725！大谷翔平、貝比魯斯176轟時程神秘巧合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近期缺電議題引關注 一度傳出接任閣揆的童子賢對核能如此看

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢（左）由台北榮總院長陳威明陪同（右），今天參與北榮大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢」。記者林伯東／攝影
和碩聯合科技董事長童子賢（左）由台北榮總院長陳威明陪同（右），今天參與北榮大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢」。記者林伯東／攝影

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢」，對此傳聞表示，「這要闢謠一下」，所謂曾經要接任閣揆，承蒙賴總統的親睞，這只是我們在討論的過程，可能在24小時的期間有人耳聞，就這樣以為了。

對於520後，新閣揆上任的期許，童子賢說，祝福新閣揆施政順利，並祝福台灣繼續安全、繁榮；其實，台灣在全世界表現的非常好，可以從一些指標看出，第一、聯合國發展計畫署的「人類發展指數」，在全世界200多個國家及地區，排名第19名，另一是國民所得、社會安全、醫療健保、教育程度等指標，新閣揆上任後，應維護水準本來就很高的安全、經濟繁榮等狀態。

台灣社會雖然繁榮、進步，前總統李登輝的名言也曾說「民之所欲、常在我心」，但社會上有許多陽光照不到的角落。童子賢表示，其中有很多人需要被關注、被照顧，仍卻無法達到此理想，「新閣揆上任後就是努力，一棒接一棒」。

至於，近期缺電議題的看法，童子賢說，台灣近年來經濟特別凸出，科技反應在產業，產業反應在經濟面，台灣表現的非常好，但目前全球趨勢是特別關注地球暖化議題，「此議題會衍生出很多對台灣產業的限制，台灣應該要有所準備」，包含目前80%發電為使用煤、天然氣、燃油，將造成碳排指數居高不下。

「30年前，我也反核，10年前開始關注全球暖化議題，內心陷入掙扎。」童子賢說，這2、3年就慢慢想清楚，地球暖化對人類文明是無可挽回的衝擊，「核」是一種技術，可以利用提高技術，好好地用管理技術去管理它。

「這樣的情形就想是航空業。」童子賢說，二次世界大戰後，航空業正開始發展，當時墜機的比率讓人怵目驚心，很多人認為搭飛機比開車、騎摩托車危險，但經過大家努力後，現在航空業的安全性比騎摩托車高出1000倍，藉由關注、好的管理系統去訓練、監控，如機師開飛機前不可喝酒，且必須經過充分的休息，不可連續三天開飛機等。

童子賢說，能源對人類社會重要，如果使用不當，造成無法挽回的地球暖化，將會毀掉地球文明，因此「核」為何不能像航空業一樣，努力的訓練、做好管理機制，在核能、綠能、天然氣都還需要更多的努力。

和碩 童子賢 缺電

延伸閱讀

不用核電2050淨零是笑話 學者：台灣電力系統陷入4泥沼

影／台灣要缺電了？ 洪孟楷：台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

不只黃仁勳蘇姿丰！電腦展議程曝光 童子賢5月將暢談 AI PC

尷尬？準閣揆卓榮泰樓上公布第二波內閣名單 唐鳳樓下同步開記者會

相關新聞

近期缺電議題引關注 一度傳出接任閣揆的童子賢對核能如此看

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢...

台電慰留總經理王耀庭成功 陳建仁：台電停電比10年前減1.5萬次

停電事件頻傳，台電總經理王耀庭20日表示請辭負責，外界質疑是代罪羔羊，國民黨更砲轟，該請辭的是經濟部長王美花和台電代理董...

房價如皮球愈打愈高？ 國泰金：逾七成民眾預期未來半年房價漲幅逾3%

房價如皮球，愈打彈愈高。國泰金控22日發布2024年4月國民經濟信心調查結果，時事題為「民眾對於居住地住宅價格變化與住宅...

慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

台電日前電力供應吃緊，一度出現限電危機，加上桃園連日發生停電事故，外界批評政府能源政策錯誤，台電總經理王耀庭宣告請辭負責...

中東戰爭擴大、國安基金會出手？ 財政部長說話了

台股今跌115.9點，連第二個交易日走跌，財委會立委羅明才問，中東戰爭擴大，是國安基金出手的選項嗎？財政部長莊翠雲說，若...

曾文生：10年停電次數降7成 感謝台電員工負重前行

近期停電事故引發討論，台電總經理王耀庭以請辭表達對台電員工遭受無端謾罵的不捨。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。