連巍鐘辭誠美材董事 遭恆泰以背信、毀損名譽提出控告

針對誠美材代理總經理連巍鐘，日前無預警辭去其代表恆泰國際的法人董事席次，恆泰國際除召開臨時股東會改選董監事，且解任連巍鐘董事長身分外，同時具狀向新竹地方檢察署控告連巍鐘涉嫌背信、毀損名譽等刑事罪；針對恆泰認為權益受損及將追究法律責任一事，連巍鐘先前曾發出聲明強調，「決定辭任誠美材董事，並無損及恆泰利益」。

恆泰國際持股 88%的大股東在 4 月 20 日召開的臨時股東會改選董監事，且解任連巍鐘董事長身分，且對於連巍鐘無預警請辭誠美材董事職務對恆泰造成的傷害，具狀向新竹地方檢察署提出控告。

恆泰國際大股東表示，當初連巍鐘是在律師陪同下，主動前來拜會，希望幫公司引進新資金，穩定公司發展。但事後發現，連巍鐘的意圖與當初所述截然不同，真正的意圖竟是染指誠美材經營權，大股東認為，連身為專業經理人，竟不顧公司股東、董事會之交付與授權，做出違背道義之情事，為背信情事之一。

恆泰指出，連巍鐘身為持有恆泰11%左右股權的股東，也是恆泰持有誠美材股份的法人股東代表，竟在未取得恆泰股東會的授權下，擅自決定辭去誠美材董事職位；恆泰已發函至誠美材，嚴正表示辭任一事，是連巍鐘個人行為，並非事實。

恆泰強調，目前仍持有誠美材料股份與保有董事會席次；連巍鐘違背職務權限，罔顧恆泰及股東權益，為背信情事之二；另外，連巍鐘透過媒體散布恆泰具有中資色彩，此屬嚴重汙衊，恆泰建請權責單位協助釐清相關事證，以昭公信，同時，針對連巍鐘不實言論，已造成負面影響，足以毀損恆泰名譽，所以對其提出誹謗告訴。

恆泰發出嚴正聲明表示，已爰依公司法規定，在4 月 20 日召開股東臨時會，解任連連巍鐘董事職務，並順利改選董監事人選。往後連巍鐘所發表的言論，已無法代表恆泰，也與恆泰無關；另外，往後若有涉及對恆泰不實、汙衊的指控，當透過法律追究相關責任與損失，以維公司及股東權益。

連巍鐘先前曾針對恆泰將追究相關法律責任一事發出聲明表示，「恆泰與誠美材，於法律上屬於兩個獨立之個體，法人股東恆泰自身爭議，屬於其內部事項，實與誠美材無關」；他認為，「本人經恆泰股東會選任為董事長，依法即有代表恆泰之權，為免除爭議，因此決定辭任誠美材董事，並無損及恆泰利益」。

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