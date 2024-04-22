五一行動聯盟5月1日上街 要求修法挺5勞權
五一行動聯盟今天表示，勞基法施行40週年，五一勞動節當天將舉辦「連續執政無蜜月，國會修法（勞基法）挺勞權」大遊行，並強調加薪、保障工作權益、保障退休權益等5大訴求。
五一行動聯盟今天舉辦「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」記者會，聯盟說明，2024五一大遊行總領隊由全國產業總工會理事長江健興擔任，總指揮由工鬥團體、新竹縣產業總工會理事長劉興德擔任。
五一大遊行將於5月1日舉行，中午12時30分在凱達格蘭大道集合，下午1時開始，下午2時30分走至立法院群賢樓前，下午3時結束。
江健興指出，「勞動基準法」實施40週年，五一遊行的主訴求是「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，遊行當天將列舉加薪、保障工作權益、升級集體勞資關係、保障退休權益及解決醫護血汗等5大訴求方向，向國會提出具體的修法建議書。
江健興說，五一遊行要求政府正視廣大勞動者心聲，並請3黨儘速依聯盟的訴求提出修法草案、審查，以改善日益惡化的勞動環境。
江健興說，總統當選人賴清德選前、選後都曾表示將再修勞基法，但勞團質疑其曾主導讓勞工更加過勞的「勞基法修惡」，倍感危機及威脅；雖然科技進步及社會多元，勞動態樣更複雜，需要足夠的機制與制度來因應，但勞基法保障勞工權益的基本精神不能改變，不能讓勞工成為砧板上的魚肉，只讓資方獲利最大化。
江健興說，目前3黨不過半，各黨應落實對勞工的承諾，例如新北市長侯友宜代表國民黨競選總統時，提出每年至少撥補新台幣1000億元給勞保基金、修改3大法令以保障企業併購勞工權益，以及行憲紀念日、勞動節全國放假1天等。
江健興說，又例如台灣民眾黨主席柯文哲競選總統時，也提出主張公務員組工會等。
最後，五一行動聯盟呼籲，3黨應修法，讓台灣擺脫「過勞之島」、「功德之島」。
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