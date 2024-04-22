國泰金4月經濟信心調查 景氣、股市樂觀指數雙降

國泰金今（22）日發布4月國民經濟信心調查結果，民眾景氣現況樂觀指數下降，展望樂觀指數同步走低，惟仍保持在偏樂觀的正值。對於股市，民眾樂觀指數也同步走低。不過，房屋買賣意願近期呈現連續上升趨勢。

針對房市，國泰金調查，72.2%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，較前次調查增加13.8個百分點，其中，52.1%民眾預期房價漲幅介於3-10%，較前次調查增加6.8個百分點；4.3%民眾預期房價跌幅超過3%，比前次減少6個百分點。整體而言，民眾對於房價上漲的預期去年10月調查時更強。

囤房稅2.0是否影響買房意願？調查結果顯示，62%民眾認為政策對買房意願無影響。目前居住處所為承租的群體中，有24.1%會因為此政策提升買房意願，高於全體民眾的19.1%，而目前居住處所為自有或共有的群體則有22.1%因政策降低買房意願，高於全體民眾的18.9%。

而近期國際股市震盪劇烈，台股19日盤中更一度暴跌千點。國泰金指出，民眾對於台股的樂觀指數走降至18.6，3月為25.3，風險偏好指數下跌至20，3月則是24.7。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，台積電下修半導體展望及以伊風險提高, 全球避險情緒拉升；並分析，戰事升高但細節未明，不確定性可能使未來數日市場彌漫趨避情緒，信心疲軟，股市短期有壓，避險資產如公債，油金及美元將有一定支撐。

他認為，若事件延續逾2周甚或擴大範圍，應關注對油價及景氣的衝擊，再者，通膨影響下，一Fed可能推遲降息時點，另外，利率高位也會衝擊後續的經濟及企業復甦力道。股市過去數月熱絡及乖離加大，將在企業盈餘及評價面臨雙修下，進入修正沈澱期。

至於景氣展望，國泰金進一步說明，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉弱，分別降至11.4 (3月15.6)及 -9.4 (3月-6.2)，其中大額消費意願仍偏樂觀。

主計總處今年2月估台灣2024年經濟成長率3.43%，通貨膨脹率1.85%，調查顯示，民眾對2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%的民眾看好今年經濟成長率會在3%以上；對於今年平均通膨預期值落在2.36%，有69%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

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