因為工會呼籲而接受慰留！台電總經理王耀庭：去留交給新內閣決定

台電總經理王耀庭上周六（20日）突請辭，經濟部和行政院強力慰留，台電22日上午召開記者會，王耀庭親自面對社會大眾，他表示，請辭是為台電負責，留下來也是要為台電負責，接受慰留會有酸言酸語，但他相信這個決定，絕對是為台電最好的決定。不過，他聲明表示，工會是讓他決定接受慰留之主因，「我把我的去留，交給新內閣來決定」。

王耀庭在記者會上發表他的聲明。他表示，對於個人辭職造成社會紛擾，先致歉；他之所以遞出辭呈，原因只有一個，就是「我要為台電負責」，而我現在接受慰留， 原因一樣，「我要為台電負責」。接受慰留，我知道網路酸民一定又要酸言酸語，但我在台電服務數十年，連職務都可以辭，他「無所畏懼」。

他表示，酸民也是台電服務的人民，為了讓台電可以繼續供電給所有人，他要說一些真話。首先，「我厭惡台電被當作政治鬥爭的工具。」在大地震後，對電力專業的曲解， 已經積非成是到無以復加的程度，讓他必須用辭職的方式，來捍衛同仁的尊嚴。

他表示，部分人士總是將專業的電力議題，簡化成「缺電」，或是「能源政策錯誤」，指責很簡單，因此讓前線的搶修同仁，不只更有時間壓力，還要承受莫須有的壓力。全世界每一家電業，都可能受到天災或設備故障而影響供電，把問題抹黑為能源政策錯誤，講起來容易，但台電努力把事故停電次數減少七成，這才是事實。

他表示，大到電廠、小到人孔蓋都變成缺電的理由。令人氣餒的是，部分人士不斷高喊缺電，卻處處阻擋電力建設，有時說這種電太貴、 有時罵那種電污染，各縣市「只要晶圓廠，不要發電廠」，各位可以看看台電過去幾年，各種發電建設環評與執照申請，哪一件不是遭到阻擋、杯葛？不讓台電發電，再來罵缺電，這才是真正的問題。

他表示，台電一直大聲疾呼，蓋一個新的大型室內變電所，要8-10 年，結果松湖變電所拖了20年才動工，等到當地發展遇到瓶頸時，被罵缺電的又是台電。停電搶修更是這樣，露天的線路一定會遇到風雨影響、動物侵擾，很多地方爭取要電纜地下化，可是遇到線路故障，埋在地下的線路，一定會增加修復的時間，民眾也不能接受。這些事情，噴口水的人也許不在乎，可是我台電兩萬八千多個弟兄姊妹，每天都為此奔忙，「我非常在乎他們」。

他表示，從他的辭職聲明發出後，就接到來自院長、部長、次長、董事會的慰留，「但說實話，我本來打算今天就打包離開」。真正改變他的心意的，是工會的呼籲，台電工會吳理事長當面告訴我：「總經理，如果現在這個時候離開，非但曲解不會停止、惡意的揣測還會更多，不但會讓台電同仁更辛苦，還會引發台電同仁的不安」。還有一位同仁對我說：「你不應該被這些流言打敗，反而應該用專業，和那些似是而非的曲解正面對抗，這樣才能創造一個良好的電業環境。」所以考慮再三，他不想帶給大家困擾，在這個內閣交替之際，我會留下來為台電負責，「然後把我的去留，交給新內閣來決定」。

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