立委質疑經濟成長率難保3 莊翠雲：不必那麼悲觀
立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲備詢，面對立委關心今年的經濟成長率是否可以達到3％，莊翠雲表示，出口情況來看AI需求還是強勁，國內外預測機構預測今年的經濟成長率都有3％以上，中經院近期也上修到3.38％，對於今年景氣「不用那麼悲觀」。
另外，面對媒體詢問下一波公布的新內閣名單，是否留任財政部長，莊翠雲不願回應。
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