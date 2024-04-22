立委質疑經濟成長率難保3 莊翠雲：不必那麼悲觀

立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲備詢，面對立委關心今年的經濟成長率是否可以達到3％，莊翠雲表示，出口情況來看AI需求還是強勁，國內外預測機構預測今年的經濟成長率都有3％以上，中經院近期也上修到3.38％，對於今年景氣「不用那麼悲觀」。

另外，面對媒體詢問下一波公布的新內閣名單，是否留任財政部長，莊翠雲不願回應。 面對媒體詢問下一波公佈的新內閣名單，是否留任財政部長，莊翠雲不願回應。記者胡經周／攝影 面對立委關心今年的經濟成長率是否可以達到3％，財政部長莊翠雲（左）表示，出口情況來看AI需求還是強勁，國內外預測機構預測今年的經濟成長率都有3％以上，中經院近期也上修到3.38％，對於今年景氣「不用那麼悲觀」。記者胡經周／攝影 面對立委關心今年的經濟成長率是否可以達到3％，財政部長莊翠雲表示，出口情況來看AI需求還是強勁，國內外預測機構預測今年的經濟成長率都有3％以上，中經院近期也上修到3.38％，對於今年景氣「不用那麼悲觀」。記者胡經周／攝影

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