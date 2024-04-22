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慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責
台電日前電力供應吃緊，一度出現限電危機，加上桃園連日發生停電事故，外界批評政府能源政策錯誤，台電總經理王耀庭宣告請辭負責，經濟部則全力慰留。台電今則宣布慰留成功，王耀庭也強調，「繼續為台電負責」，且不認為能源政策錯誤。
王耀庭雖然之前表示，堅持不接受慰留，但在行政院、經濟部全力慰留之下，王仍選擇留下。在記者會上，王耀庭大吐苦水表示，近日外界多有指責，指責很簡單，但對同仁造成的壓力非常大，對此他也很心痛，念出同仁寫的信時，王耀庭還一度哽咽。
王耀庭也說，日前桃園地區停電，造成如此大的風波，「我的同仁難道不努力嗎？」因此必須用辭職這樣激烈的方式，讓外界了解電力的專業是什麼，也喚起大家重視台灣人的善良。
王耀庭也說，很多末端饋線跳掉造成的停電，都被扭曲為缺電，但全世界任何人坐總經理這個位子，沒有人可以解決這個問題，是必然發生，科學問題要用科學來解決，台電承認停電不好要道歉、改進，但不應該受屈辱，台電同仁真的很努力。他夠強調，需量競價行之有年，台電絕不會無緣無故花高價買電。
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