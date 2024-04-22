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實施45年 台電：需量反應屬短期應變
台電日前高價向民間企業買電被批評，台電昨天表示，需量反應措施一九七九年就開始實施，也是國際電業的普遍作法，部分意見將需量反應措施曲解為缺電，甚至是能源政策錯誤，但在過去三座核電廠、六部機組皆運轉時，需量反應措施也有實施。
台電指出，以去年統計為例，需量反應措施共抑低用電九點一億度，平均每度成本二點一六元，占台電全年成本不到百分之○點二。
台電表示，以十五日夜尖峰供電緊澀來看，當天執行的措施有計畫性、即時性及需量競價，初估抑低約四八○萬度用電量，電費扣減總金額兩千多萬元，平均每度近五元，相較為了一整年八七六○小時中僅約兩百小時的用電尖峰，而耗費鉅資新建每度成本約九至十七元的尖載機組，若為因應用電尖峰或突發狀況，以需量反應措施引導用戶抑低用電，更可兼顧經濟與環保。
針對立委主張需量競價不能成為常態，台電表示，需量競價屬於短期間救急的應變，並非常態。近三年也已減少執行次數，至於十五日採取需量競價，可避免後續若又遭逢狀況，導致停電造成更大損失，在救急情境下短期執行需量競價，既合理也務實。
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