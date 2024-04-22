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核工學者：不用核能 淨零是笑話

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

停電事件頻傳，台電淪眾矢之的，清大核子工程與科學研究所教授李敏指出，目前台灣電力系統陷入四個泥沼，若不使用核能，「二○五○淨零排放就是笑話，不可能達成」。

李敏指出，台灣電力系統目前陷入包含核電廠除役、發電成本大幅上升、碳排居高不下與電力系統韌性不足等四個泥沼。李敏說，缺電、限電僅一線之隔，主因是政府急於淘汰核電，但替代的燃氣電廠、天然氣接收站等工程無法確實掌控，再生能源發展進度不如預期。他表示，台灣又過度依賴化石燃料，系統發電成本與國際能源價格直接掛鉤，俄烏戰爭導致國際化石燃料價格飆漲，對台灣的電價掀起滔天巨浪。

李敏表示，台灣現在發電的二氧化碳排放量居高不下，二○五○想達到碳中和，若不使用核電的話，就是個笑話。另外，台灣電力系統因天然氣運儲困難，安全儲量極低，嚴重影響能源供應安全，因應台海情勢變化時，缺乏韌性。

對於反核團體將上街頭抗議，反對修法讓核電廠延役，李敏重申，再生能源進度已趕不上用電速度，若將核電廠停役，未來就會不斷面對缺電、限電情況；他尊重環團上街頭發表意見的自由，但目前就算決定核電廠延役，短時間也無法解決缺電、限電情況，長時間運作才有辦法補足。

再生能源 核電 限電

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