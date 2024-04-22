新聞眼／缺水電不緊張 中央神經太大條

桃園五天內八度停電，影響逾三萬戶，遍及七個行政區，市民苦不堪言；加上近日水情嚴峻，石門水庫蓄水率竟比三年前百年大旱同期還低，缺水、停電彷彿是蔡政府能源政策的縮影，成為準總統賴清德五二○上任的最大警惕。

在桃園停電期間，側翼粉專並未停工，「我是中壢人」在桃園四月十六日當天停電後發文「選對的人、青埔停電」，隔天停電再補刀「選對的人」，並標示閃電符號，暗酸桃園市長張善政；網友留言，「看看燦哥有讓桃園全區停過電嗎？」也有網友反擊，「台電是經濟部管的，關張善政什麼事？」

經濟部是水、電的主管機關，宣布全國調漲電價的是經濟部，台電屬於國營事業，當桃園停電，經濟部長王美花即出面道歉。準閣揆卓榮泰日前公布財經內閣名單時也宣示，準經濟部長郭智輝及所有閣員應以穩定供電為第一要務。側翼粉專刻意甩鍋給地方縣市長，企圖轉移政治責任。

無獨有偶，石門水庫近期面臨水情吃緊危機，蓄水率已低於二○二一年百年大旱同期；三年前經濟部北水署曾採取強制停灌等作法，今年中央處置卻慢條斯理，令人質疑，難道桃園政黨輪替，水情預判與決策機制就轉彎？

經濟部水利署四月十七日指出，國內廿一座水庫有十四座蓄水量不足四成，其中四座低於兩成，水情嚴峻；但水利署十九日舉行水情應變小組會議，又依據氣象署評估五月底、六月初梅雨報到，加上鋒面報到，且各單位落實用水節約，估計供水穩定無虞至六、七月，決議桃竹苗中地區維持水情提醒的綠燈。

桃市府憂心，根據氣象署預判，最近六十天集水區雨量大致偏少，評估未來一季雨量為正常偏少，顯示仍有缺水危機。張善政指出，對水情要做最壞打算，現在氣候變遷、氣候嚴重異常，今年梅雨是否能像百年大旱那年一樣紓解，「我們不敢打包票」。

石門水庫蓄水率創新低，民間、竹科廠商都已未雨綢繆，今年卻看不出中央對水情的超前部署、提早因應，似乎全寄望在天降甘霖。桃園嚴陣以待，經濟部卻強調「未來三個月供水無虞」，究竟是地方太緊張，還是中央神經太大條？

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