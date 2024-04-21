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台電抱屈：事故停電10年降7成

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台電昨日發布新聞稿指出，二○二三年的事故停電次數跟二○一二年比，降低七成、少了將近一萬五千次，每一次停電都是不便，台電應該持續做得更好，但也不該把台電作為政治攻防工具，少數人滑著3C產品使用便利電力，卻對台電酸言酸語，對每一場天災都在前線的台電人並不公平。

台電說明，四月三日強震對發電機組設備造成損害，當日影響超過卅七萬用戶數，後續接連餘震更加劇了機組內傷跟修復困難。台電動員超過六千五百人次全力搶修，地震發生後四小時內，已經恢復了超過百分之九十五的停電戶數，更在十二小時內達到百分之九十九點七復電比率。

至於區域設備故障，也就是配電系統的停電事故，從二○一二年的二萬一○一九次持續降低至二○二三年的六一三三次，十年來降低七成，若是跟二○二二年的八一四○次相比，降幅亦近百分之廿五，是十年來改善幅度最大的一年。

台電並說明，光配電系統就包含四十三萬公里線路、逾百萬具變壓器、供電開關及上千萬個絕緣礙子等，當某一處設備遇天災外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫、導致小範圍停電。露天電線會受動物影響，地下電纜故障要挖開路面需更多修復時間，台電人都在前線緊急修復。

停電 台電

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