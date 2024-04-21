台電總座請辭回應社會對供電疑慮 閣揆全力慰留

台電經理王耀庭昨（20）日傳出請辭消息，預計明（22）日上午正式向經濟部提出辭呈。對此，行政院長陳建仁親自致電給王耀庭加油打氣並強力慰留。與此同時經濟部長王美花與政務次長兼台電董事長曾文生也對此事表示正在全力慰留中。

王耀庭指出，對於近日社會各界對台電供電穩定議題諸多疑慮及不信任，造成社會紛擾，「本人在此向全國民眾致歉，並請辭台電總經理，以示負責。」他提到，台電同仁為盡快協助民眾復電不顧自身安全，在落石坍方、路塌橋斷下衝至現場搶修，當下信念就是「要盡快為民眾來電趕快復電」，這也是台電的現實、日常，知道停電會帶來很大不便。

王耀庭提到在415事件當下，台電為維持供電穩定，採取各項危機處理作業，所以能順利完成，除了台電平時就與產業界建立默契，也考驗台電同仁長久以來各項準備及努力結果；至於有關「分區輪流停電」的指令，他強調，台電總公司及一級主管，當下絕對沒有做任何討論。

他提到，這封由台電調度中心傳出的可能分區輪停指令（簡訊），是台電內部於「有可能發生供電緊急情況時」，相關調度部門必須預作的準備工作。

王耀庭強調，不管是403震後花蓮極度危險搶修工作，或416桃園線同仁停電搶修工作，他對台電同仁無視自身危險，第一時間義無反顧投身搶修工作，感到驕傲，更感到萬分不捨。

對此，經濟部表示，從403地震過後，台電同仁出動超過6,000人次搶修線路，維持電力穩定；即使是發電機組受地震影響故障或臨時跳機，也快速反應調度，把電力挑戰轉化為持續穩定供電；各地事故性停電也持續減少，都有數據可證。

經濟部說，這段時間王耀庭帶領台電同仁在前線努力，也不捨台電陷入政治攻防，希望其持續為台電努力，為國家努力。

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