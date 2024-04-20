全力相挺王耀庭留任 台電工會沉重發聲：他忍辱負重承擔所有責難

台電總經理王耀庭請辭，台電工會今日發出公開聲明，強調要「全力相挺忍辱負重的王總經理」。

台灣電力工會理事長吳有彬署名，並發出聲明如下：

近期，又發生幾起小規模停電事故，台電一如以往快速投入搶救工作，卻遭受不實「分區輪流停電」簡訊的困擾，且在有心人故意放大、炒作的情形下，造成各界對台電供電穩定的諸多疑慮及不信任。為此，台電總經理王耀庭向國人致歉，並正式請辭台電總經理一職，以示負責。

對此，層峰及台電所有同仁均十分錯愕，並萬分不捨。眾所周知，王總經理是一位敬業樂群，敢於任事、勇於承擔，並深受層峰器重、同仁愛戴的好主管。這樣的好主管，他忍辱負重，一力承擔所有責難，只為平息社會紛擾，讓事實回歸事實、專業回歸專業，讓台電各層級主管、同仁，能夠秉持專業，全心執行「穩定供電」的任務，讓台電不要再遭受各界的指責。

這樣，一個為了公司，奮不顧身；為了同仁，委曲求全的好主管，我們怎捨得讓他獨自面對不公不義的責難呢！

前年，303事件，已經讓台電折損了兩位非常優秀的主管。這一次，又要讓台電平白無故的犧牲一位如此優秀的領導者嗎？絕對不可以，我們絕對要以台電工會的名義，高聲疾呼，強力慰留台電王總經理------請您留下來吧！台電本一家，我們榮辱與共。如果為了莫須有的罪名而讓總經理下台，將引發台電同仁的憤懣與不安，必造成台電內部的不安定，那又如何期待台電能夠「穩定供電」呢？

請不要為了不理性的污衊、打壓，而輕言犧牲！只有留下來，才能繼續奮鬥，繼續為台電打拼！台電工會必將相挺到底！共同為捍衛台電工作尊嚴而努力！