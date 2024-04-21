外銷訂單年增率估翻紅 Q2轉正機率大
經濟部將在明（22）日發布3月及2024年第1季外銷訂單金額統計。經濟部認為，因為AI應用興起，全球對伺服器及半導體需求強勁，加上廠商持續庫存化去效應，預期3月接單金額有機會來到490億美元，成長率將翻紅，預測年增率最高約5%。
儘管經濟部預期接單會逐月逐季轉好，但因今年前二月我外銷訂單累計861.5億美元，較上年同期減3.9%，因此累計今年第1季接單金額仍呈負成長。經濟部預測，今年第1季接單金額約1,332億美元至1,352億美元之間，季年減約2.3%，年減幅呈收斂，第2季接單金額轉為正成長的機率大增。
經濟部分析，2024年全球經濟相對平穩、穩健向上，因為AI應用興起，全球對伺服器及半導體需求強勁，加上廠商持續庫存化去效應，今年外銷訂單規模將回歸到逐季上升的趨勢。
官員分析，AI及高效能運算貢獻我國接單動能，「這個趨勢是非常明顯」，如伺服器接單已經是連八個月正成長；惟全球3C消費性電子等需求仍偏弱，致對我資訊通信下單減少。因此，只要全球終端需求回溫，我訂單金額就會逐步成長。
根據經濟部廠商動態調查顯示，廠商預期3月接單較2月增加家數占37.7%，減少者占14.2%，持平者占48.1%。
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